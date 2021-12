Volei / Tricolorele U17, repetiţie generală pentru primul tur al calificărilor la turneul final al Campionatului European

Naționala feminină de volei junioare Under 17 a României se află, în aceste zile, în cantonament la Baia Mare, unde se pregătește pentru primul tur al calificărilor la turneul final al Campionatului European, informează Federaţia Română de Volei.Meciurile vor avea loc în Turcia, în perioada 11-17 ianuarie.Lotul naționalei României U17CoordonatoriCarolina Radu (CS Dinamo București)Maria Știrbu (CSM București)Teodora Stroe (CSM BucureștiExtreme/ UniversaliȘtefania Alupei (CSM București)Raluca Buran (CSS Bega Timișoara)Carla Pârv (CSS Bega Timișoara)Beatrice Iliescu (CNNT Craiova)Bianca Guceanu (CS Dinamo București)Antonia Gheți (CSS Turda - ACS Cristina Pîrv)Raluca Puică (CSS Târgoviște)Ana Maria Keramat (CSM București)CentriElena Mateiu (CS Dinamo București)Maria Stanciu (CTF Mihai I București)Melania Duțu (ACS Sport Plus Brăila)Elena Nedelcu (ACS Sport Plus Brăila)Daria Cocan (CSS Turda – ACS Cristina Pîrv)LiberoMinca Cristea (CS Dinamo București)Eva Vizitiu (CNNT Craiova)Antrenor principal: Istvan BokorAntrenor secund: Daniela MincăFizioterapeut: Mihai MincăFoto: Facebook / Federaţia Română de Volei