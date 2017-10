Volei-spectacol la Cupa Mării Negre

Deși nu se bucură de o asistență prea numeroasă, tribunele Sălii Sporturilor din Constanța fiind dezolant de goale, cea de-a cincea ediție a Cupei Mării Negre la volei masculin continuă cu partide extrem de spectaculoase. Campioana României, CVM Tomis, gazda competiției, are drept obiectiv câștigarea trofeului, dar și cristalizarea unei formule de echipă pentru sezonul de toamnă. Jucătorii antrenați de Stelio De Rocco și Massimiliano Giaccardi nu au o misiune facilă, dar speră ca totul să se termine cu bine. Rezultatele înregistrate în partidele de vineri: Neftohimik Lukoil Burgas - Steaua București 2 - 3, CVM Tomis Constanța - Ziraat Bank SK Ankara 3 - 0, Cerno More BASK Varna - VCM Piatra Neamț 3 - 0. Sâmbătă, se dispută ultimele meciuri din grupe, după următorul program: ora 16: Ankara - Varna; ora 18: Steaua - CVM Tomis; ora 20: Burgas - Piatra Neamț. Finalele vor avea loc duminică, de la ora 11 (pentru locurile 3-4), respectiv de la ora 13 (pentru locurile 1-2).