Volei / Puerto Rico, primul adversar al naţionalei feminine U18 a României la Mondiale

A fost stabilită ordinea meciurilor Campionatului Mondial de volei feminin - Under 18, competiție care va avea loc în Mexic, în perioada 20-29 septembrie.Naţionala României face parte din grupa C și va debuta contra reprezentativei Puerto Rico (20 septembrie). O zi mai târziu, jucătoarele antrenate de Marius Macarie vor întâlni Nigeria, pentru ca, pe 22 septembrie, să întâlnească SUA, deținătoarea titlului. Ultimul meci din grupă va avea loc la 23 septembrie, împotriva Thailandei. Primele patru clasate se califică în optimile de finală, informează Federaţia Română de Volei.Programul Grupei C a Campionatului Mondial U18 (f)20 septembrie19.00 Puerto Rico – ROMÂNIA22.00 Thailanda – NigeriaSUA stă21 septembrie19.00 Thailanda – SUA22.00 Nigeria – ROMÂNIAPuerto Rico stă22 septembrie19.00 Nigeria – Puerto Rico22.00 ROMÂNIA – SUAThailanda stă23 septembrie19.00 ROMÂNIA – Thailanda22.00 SUA – Puerto RicoNigeria stă24 septembrie19.00 SUA – Nigeria22.00 Puerto Rico – ThailandaROMÂNIA stăOrele sunt cele ale României. Fusul orar al Mexicului este cu 8 ore în urma celui al țării noastre.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei