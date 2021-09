Volei / Naţionala feminină U18 a României pregăteşte participarea la Campionatul Mondial din Mexic

Pe 17 septembrie, naționala feminină de volei Under 18 a României va pleca spre Mexic, acolo unde va participa, în perioada 20-29 septembrie, la cea de-a 17-a ediție a Campionatului Mondial destinat acestei categorii de vârstă, informează Federaţia Română de Volei.Sub conducerea antrenorului Marius Macarie s-au pregătit la Toplița, din 22 iulie, 18 jucătoare. De la începutul lunii septembrie lotul s-a restrâns la 16 voleibaliste, cu care s-a trecut la următoarea fază a pregătirii, meciurile amicale.Până acum s-au susținut cinci partide de verificare, toate câștigate de tinerele tricolore. Adversare le-au fost prim-divizionarele SCM U Craiova (scoruri 3-2, 3-1, 3-1) și „U” NTT Data Cluj-Napoca (3-1 și 3-0). În aceste zile se vor mai disputa câteva meciuri amicale în compania formației FC Argeș (Divizia A2). După aceste întâlniri se va stabili și lotul care va face deplasarea în Mexic.Calificate la Campionatul Mondial Under 18 după ce au ocupat anul trecut locul 5 la Europenele destinate naționalelor de până în 17 ani, tricolorele vor face parte din Grupa C a competiției, alături de SUA (deținătoarea titlului), Nigeria, Thailanda și Puerto Rico. Primele 4 clasate se vor califica în fazele eliminatorii, acesta fiind și obiectivul echipei noastre.„Avem o grupă echilibrată. După părerea mea, putem lupta pentru locul 2. Favorita seriei este SUA, care e și campioana mondială și care, din ce am văzut, se va prezenta și la această ediție cu o formație foarte puternică. Cred că avem șanse să ocupăm locul secund și vom lupta pentru acest lucru. Apoi, în fazele eliminatorii sperăm să ajungem cât mai sus, dar totul depinde și de ce adversare ne vor ieși în cale”, a declarat antrenorul Marius Macarie.Tehnicianul are deja experiența participării la un Campionat Mondial, după ce acum doi ani a condus naționala tot la această competiție rezervată jucătoarelor de până în 18 ani. Atunci, tricolorele au terminat pe locul 6.Campionatul Mondial Under 18 se va disputa în orașul mexican Durango, în perioada 20-29 septembrie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei / CEV