Volei masculin: CVM se înscrie în Liga Campionilor

În urmă cu câteva minute, pe pagina de facebook Metisson a fost postat un anunț prin care este confirmat faptul că CVM se înscrie în Liga Campionilor și că antrenorul Martin Stoev va continua să conducă echipa. Contactat de Cuget Liber, directorul executiv Serhan Cadâr a declarat:„L-am anunțat pe Martin Stoev că ne-am înscris și așteptăm să confirme.Personal nu am discutat cu el, a discutat Buly, dar pentru mine orice discuție este confirmată atunci când am semnătura. Actele pentru înscriere le-am trimis. Am stat, am analizat faptul că, ani de zile, ne-am asumat riscuri, ne-am luptat să avem acces în Ligă, iar anul acesta suntem singura echipă din Constanța care putem reprezenta orașul la un nivel înalt. Nu mi-aș fi putut permite sa nu ne înscriem. Sper că pe parcurs să pot să găsesc înțelegerea la factorii locali. Bineînțeles oricât aș fi de optimist nivelul finanțării este mult mai scăzut. Vom conta mult mai mult pe jucătorii români și vom încerca să facem față provocărilor”