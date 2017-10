Volei: CVM Tomis, a treia victorie consecutivă din Liga Campionilor

Joi seara, la Sala Sporturilor din Constanța, CVM Tomis a învins Kanck Roeselare, în cel de-al treilea meci al Grupei A din Liga Campionilor, scor 3-1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:20). După această victorie, se află pe primul loc al Grupei A, cu 8 puncte, urmată de Roeselare cu 5, Piacenza cu 2 și Dragons Lugano fără niciun punct."Cred că a fost cel mai important meci din acest sezon. Am făcut un pas important pentru accederea în faza următoare. Trebuie să fim foarte atenți în continuare, dar astăzi ne bucurăm de o victorie frumoasă. Vedem că dacă jucăm concentrat sută la sută putem să învingem echipe din ce în ce mai mari. Cred că da, suntem favoriți, dar încă nu este jucată calificarea și trebuie să fim atenți la meciurile care vin", a declarat constănțeanul Andrei Laza.Echipa constănțeană a reușit victoria după un început ezitant, unde a pierdut primul set. A fost un meci tensionat atât pentru jucători, cât și pentru public, care vibra la orice greșeală a jucătorilor și care scanda la fiecare punct adus echipei gazdă. CVM ca juca returul cu Roeselare, pe 16 decembrie, în Belgia."Am început prost, dar apoi am jucat mai bine la finalul primului set. În cel de-al doilea am început bine, dar apoi a fost un dezastru.În cel de-al treilea am putut gestiona jocul, era posibil de câștigat. CVM Tomis are jucători buni, un căpitan bun, un libero bun. Știam că este posibil ca astăzi să pierd.", a declarat la sfârșitul meciului antrenorul oaspeților Emile Rousseaux.