Voiculeţ lucrează normal de ieri

Voiculeț lucrează normal de ieri

La primul antrenament de la Belek, desfășurat acolo unde se au loc și partidele de verificare (10 minute de mers cu autocarul de la hotel), Farul nu i-a putut folosi pe cei doi jucători cu probleme medicale destul de serioase, Laurențiu Florea și Florin Maxim, în vreme ce alți doi „rechini”, Voiculeț și Daniel Florea au lucrat separat. Maxim are probleme la genunchiul drept, o întindere a ligamen-tului colateral extern, cu leziune (mică însă), confruntâdu-se și cu tendinită, periostită și bursită. Stă deja de nouă zile și mai are repaus încă o săptămână, efectuând, în acest interval, tratament și lucrând în sala de forță. Laurențiu Florea se confruntă cu o tendinită la glezna stângă, cu întinderea fascei musculare și leziunea acesteia și, cel puțin încă două zile, are și el repaus. Voiculeț s-a confruntat cu o tendinită de inserție de drept anterior al cvadricepsului femural drept, dar ieri, cu o zi mai devreme decât se anticipa, a intrat în program normal. „Gică Fentă“ în schimb (întindere a ligamentului colateral exterior și tendinită) a încercat să se antreneze ieri, dar a simțit dureri și va trebui să stea cinci zile. Gaston și Emil Nanu sunt refăcuți complet, ei evoluând de altfel fără probleme și la jocul cu Regar Tadaz.