„Voi fi mereu un susţinător al HCM-ului“

Alexandru Sabou spune „La revedere“ Constanței

„Voi fi mereu un susținător al HCM-ului“

Handbalistul Alexandru Sabou, care a evoluat, duminică seară, pentru ultima dată sub tricoul campioanei HCM Constanța, echipă de la care pleacă după o colaborare de șase ani, a declarat, după euro-duelul cu Mors-Thy Handbold, că a jucat sute de meciuri, dar niciodată nu a fost atât de emoționat și că le ține în continuare pumnii strânși constănțenilor în Cupa EHF. „Am jucat sute de meciuri, dar niciodată nu am fost atât de emoționat. Mulțumesc constănțenilor, conducerii, co-legilor pentru toți acești ani petrecuți la HCM. Am trăit foarte multe bucurii aici. Voi fi mereu un susținător al HCM-ului, le urez mult succes în continuare, să ajungă cât mai departe în această competiție”, a spus Sabou, citat de Mediafax. Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, s-a calificat în grupele Cupei EHF, după ce a învins, duminică, la Sala Sporturilor, cu scorul de 32-26 (16-15), echipa daneză Mors-Thy Handbold, în manșa secundă a turului trei al competiției.