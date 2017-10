Vlas îşi asumă înfrângerea de la Iaşi şi egalul cu Oţelul

Vlas își asumă înfrângerea de la Iași și egalul cu Oțelul

Adrian Vlas, portarul Farului, și-a pus cenușă în cap după greșelile din meciurile cu Oțelul Galați, de la Constanța, și cu Poli Iași, din deplasare, care au văduvit echipa de puncte prețioase. Partida Farul - Oțelul s-a încheiat 1-1, Vlas primind, la 1-0 pentru Farul, un gol de la 60 m. Este adevărat, portarul a avut și câteva intervenții inspirate în timpul meciului, dar, cum se întâmplă mereu, cel care rămâne este rezultatul final. Apoi, la Iași, după ce „rechinii” au deschis scorul în minutul 3, Adrian a primit iarăși un gol de la distanță (25 m), șutul lui Bersnjak prinzându-l ieșit la 6 m, iar la reușita care a adus victoria gazdelor a pasat greșit la Miclea, care a îndeplinit o formalitate. „La Iași, am prins o zi neagră. Înfrângerea îmi aparține în totalitate, ca și egalul din meciul cu Oțelul. Nu mi-a reproșat nimeni nimic în față, dar e normal să mi se reproșeze, atâta timp cât am greșit la două meciuri, iar munca unei întregi echipe s-a dus astfel de râpă. Mi se pare corect ca, în continuare, să fiu rezervă. Când greșești, plătești”, a declarat Vlas. Portarul farist a negat că „rechinii” ar fi jucat relaxați în Copou, gândindu-se că, oricum, TAS le va da victoria la „masa verde”, în urma judecării cazului „Nocturna”. „Am simțit și noi acest meci ca pe o finală, cum a spus Ionuț Popa. Am vrut să câștigăm și puteam să o facem”, a punctat goal-keeper-ul. Întrebat dacă poarta de la peluza cu tabela de marcaj a stadionului Farului e cu ghinion, după golul de la 60 m al lui Vitaic și după reușita de la distanță a lui Gourcuff, în meciul România - Franța, goluri apreciate drept „geniale“, Vlas a răspuns: „Cu Oțelul, a fost genial că i-am dat eu croatului posibilitatea. La Lobonț, da, a fost un astfel de gol”. „Și acum ce să facem, să schimbăm porțile?”, a intervenit antrenorul Ion Marin. „Poate să le punem de-a latul terenului…”, a îngânat, amărât, și Vlas. Fundașul stânga Florin Maxim, care, în meciul cu Steaua, a ratat un penalty, la 0-0, și a înscris apoi un autogol, i-a luat apărarea lui Vlas. „Când ești pe teren, ești expus greșelii. Vrea cineva să o comită? Adi a vrut să-i dea pasă lui Miclea, eu am vrut să dau autogol cu Steaua, la vinclu? Cred că, dacă faza se petrecea la poarta cealaltă, nu reușeam așa ceva. Când e să se întâmple, se întâmplă. Tot așa, la Buzău, am dat gol cu dreptul la păianjen, eu, care sunt stângaci. Să mă pui acum de 100 de ori să trag la fel, nu cred că mai reușesc. Toți greșim, dar nu trebuie să arătăm cu degetul spre cel care a comis eroarea. Asta e, greșește, plătește, se pregătește în continuare și așteaptă să-i vină iar rândul”, a spus fostul căpitan al Farului.