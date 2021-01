Vlad Rusu a semnat cu FC Farul Constanţa

„Aici am fost dorit, am avut o discuție cu domnul Curt (n.r managerul clubului FC Farul) încă de acum o lună și pentru mine Farul a fost prima opțiune. Chiar sunt bucuros că s-a rezolvat situația și am putut să semnez. Este important ca la finalul sezonului să ne atingem obiectivul. Să luăm meci cu meci și la vară să fim acolo unde ne dorim cu toții, în Liga 1”, a spus atacantul Vlad Rusu.





Fostul internațional U19 a jucat la FCSB II, FC Viitorul, cu care a evoluat în Europa League, Academica Clinceni, Petrolul Ploiești, Beerschot VA (Belgia), Luceafărul Oradea, Viitorul Tg. Jiu și Turris Turnu Măgurele.





„Sper să am evoluții și mai bune în tricoul Farului. La 30 de ani se poate spune că sunt un jucător cu experiență și îmi doresc să pun această experiență în slujba echipei. În ultima perioadă am fost accidentat și, chiar dacă mi-am revenit prin noiembrie, nu am vrut să risc pe final de an. Din păcate, la Turris lucrurile nu au stat prea bine. Acum voi face toată pregătirea de iarnă, sunt și jocuri amicale”, a adăugat Vlad Rusu care le-a transmis un mesaj fanilor constănțeni: „Sper să ne revedem cât mai repede pe stadion, să fie alături de noi, pentru că avem nevoie de suportul lor la fiecare meci”.





Atacantul Vlad Rusu a fost transferat la FC Farul, urmând să evolueze în acest sezon din Ligii a-II-a în tricoul alb-albastru.Fotbalistul constănțean în vârstă de 30 de ani se va pregăti de astăzi sub conducerea antrenorului Ianis Zicu, în cantonamentul de la București.