„Mi-am îndeplinit visul“

Vlad Neagu e „fratele mai mic“ al lui Curcă

De cinci ori rezervă în turul Ligii 1, tânărul de 18 ani și nouă luni, Vlad Neagu, și-a realizat dorința pe care o avea de mic, aceea de a fi coleg cu actualul titular al postului de portar al Farului. Cele cinci meciuri ca rezervă la prima echipă a „rechinilor” în turul Ligii 1, primul, cu Gloria Bistrița, la 18 ani și cinci luni, titlul național la juniori cu Farul și prezența în preajma lui George Curcă, idolul său, alături de care s-a antrenat și pe care l-a avut coleg de cameră în cantonamente, i-au împlinit anul 2008 portarului Vlad Neagu. „Este cel mai bun an din cariera mea de până acum. Este încântător să fiu la echipa mare. Sună bine. Sper ca 2009 să fie cel puțin la fel de bun și poate că îmi va aduce și debutul oficial la Farul. Ar fi extraordinar. Îmi doresc foarte mult. Aceasta este dorința pe care mi-o voi pune în noaptea de Revelion”, a declarat tânărul portar, pentru „Cuget Liber”. Vlad (1,85 m - 77 kg) provine din pepiniera Farului și spune că George Curcă îi e ca un frate mai mare. „Mă împac excelent cu el. Mă învață multe. E idolul meu de mic, iar acum mi-am îndeplinit visul de a fi în preajma sa”, spune Neagu. Pentru 2009, goal-keeper-ul de aproape 19 ani, elev în clasa a 12-a la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, speră, în primul rând, ca Farul se salveze de la retrogradare. „Cred că ne putem clasa mai sus de poziția actuală, 14. Eu spun chiar în primele 10. Sper să terminăm cât mai repede cu meciurile de infarct”, a spus Vlad. Portarul a avut și un moment de cumpănă în acest an, o accidentare urâtă, fractură de mandibulă, la un meci al Farului II, la Brăila. „Gazdele au avut tot meciul intrări foarte dure. Am ieșit la o pasă în adâncime, am prins mingea, dar adversarul nu m-a ferit. Am leșinat, trezindu-mă doar în ambulanță. M-am chinuit apoi o lună. Am mâncat numai cu paiul. Supă, iaurt sau griș”, își amintește portarul. Talismanul Alexandra Prietena lui Vlad Neagu, Alexandra, fostă gimnastă, e nelipsită de la meciurile portarului. „Mă susține și îmi poartă noroc. E talismanul meu”, spune Vlad. De curând, după ce a încheiat mai repede o acțiune a echipei naționale, micul „rechin” a cumpărat un buchet de flori, mare, s-a dus acasă la Alexandra, care nu știa că s-a întors de la București, i-a telefonat și i-a spus să iasă la fereastră. Tânăra a avut o surpriză plăcută. „A fost cel mai frumos cadou pe care i l-am făcut”, surâde Vlad.