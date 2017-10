Vlad Neagu are mănuşile lui Petr Cech

Vlad Neagu are mănușile lui Petr Cech

Mezinul lotului farist de la Belek, portarul Vlad Neagu (18 ani neîmpliniți), se mândrește cu o achiziție de preț: mănușile celebrului goal-keeper al lui Chelsea și al Naționalei Cehiei, Petr Cech. Vlad Neagu a intrat în posesia mănușilor cu ocazia meciului România - Cehia 2-0, de la Constanța, când a fost copil de mingi. „Am rămas împietrit în momentul în care mi le-a dat. Nu am mai putut spune nimic. Nici măcar mulțumesc. Sper să-l mai întâlnesc și să mă revanșez”, a declarat tânărul portar, pentru „Cuget Liber“. Vlad mărturisește că a rămas impresionat de gestul lui Cech, portar pe care de atunci îl idolatrizează. Îi place foarte mult, de asemenea, și de un „foarte spectaculos“ George Curcă, alături de care are ocazia acum să se și pregătească. „Atât George, cât și Adi Vlas sunt doi portari foarte mari. E un privilegiu să lucrez cu ei. Vreau să mă antrenez bine, cu gândul că îmi va veni și mie timpul să apăr la Farul“, ne-a mai spus Neagu, care este înalt de 1,84 m, iar primul cantonament cu Farul l-a efectuat încă de anul trecut, când antrenor era Momcilo Vukotic. Ca și Curcă, Vlad nu a fost de la început portar, ci atacant. A început fotbalul la Farul, cu Lucian Marinof și Marian Florea, după care au urmat Dumitru Nistor, care l-a pus în poartă, iar Marian Florea, Vasile Mănăilă, Gică Butoiu și din nou Lucian Marinof. Neagu mărturisește că le datorează foarte mult și antrenorilor de portari de la Farul Constantin Gârjoabă, care „a avut mare încredere în mine”, și Ion Răuță. Țarălungă a debutat pentru Farul la 16 ani Colegul de cameră al lui Vlad Neagu din cantonamentul de la Belek este un alt puști, fundașul stânga de aproape 19 ani Cristian Țarălungă. „Mă ambiționează foarte mult faptul că mă pregătesc cu echipa mare. Mă înțeleg excelent cu toți băieții, care mă ajută, mă încurajează și mă corectează. Am multe de învățat de la ei“, a declarat Țarălungă, pentru „Cuget Liber“. Cristian, care îl are idol pe francezul Malouda, este la primul cantonament cu Farul, dar a debutat deja în echipa mare, la 16 ani, când a jucat 30 de minute în partida CFR Cluj - Farul 3-0.