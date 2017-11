Vlad Chiricheş: "Se vede o nouă atitudine la naţională"

Vlad Chiricheș: "Se vede o nouă atitudine la națională"

Echipa națională a României joacă mâine, de la ora 21, pe Arena Națională, o partidă amicală împotriva Olandei, în ultima reprezentație a anului 2017. Partida va fi transmisă în direct, pe Pro TV.Astăzi, în conferința de presă premergătoare partidei, căpitanul tricolorilor, Vlad Chiricheș, a declarat că regretă faptul că naționala României a ratat prezența la Campionatul Mondial din 2018, dar speră să ajungă la Euro 2020.„Fiecare dintre noi avem un regret că nu am ajuns la baraj, mai ales văzând meciurile din perioada asta. Dar nu avem ce să mai facem, sperăm să începem cu bine noua campanie. Am terminat campania rău, pentru că nu am reușit să ne calificăm. Dar e bine că am făcut o schimbare și se vede o nouă atitudine și sper să continue acest lucru în perioada următoare", a declarat Chiricheș.