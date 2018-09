Vlad Chiricheş crede în şansele Naţionalei, în dubla cu Muntenegru şi Serbia

Vlad Chiricheș crede în șansele Naționalei, în dubla cu Muntenegru și Serbia

Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, Vlad Chiricheș, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că e foarte important ca prima reprezentativă să înceapă Liga Națiunilor cu o victorie în partida de la Ploiești cu Muntenegru, pentru a avea un moral bun în meciul din deplasare cu Serbia.„În ultimele două meciuri cu Muntenegru, am obținut rezultate nefavorabile (n.r. - 1-1 acasă și 0-1 în deplasare, în preliminariile CM 2018), dar sperăm să facem un joc bun. S-a schimbat mult echipa națională la nivelul atitudinii și sperăm să câștigăm. Avem două jocuri dificile, dar e foarte important să începem cu o victorie. Pentru că o victorie ne va da un moral bun pentru partida cu Serbia, unde ne dorim să câștigăm. Am înțeles foarte bine regulile din Liga Națiunilor. Trebuie să câștigăm grupa, iar în cazul unei ratări a calificării la EURO 2020, putem să jucăm într-un play-off”, a spus căpitanul României, citat de Agerpres.Acesta a menționat că absența atacantului muntenegrean Stevan Jovetic, care a marcat de două ori împotriva României în precedentele partide, nu va afecta atitudinea echipei naționale a României.„Nu ne-am relaxat când am aflat că nu vine Jovetic. Selecționerul ne-a transmis că nu e numai Jovetic cel care joacă pentru Muntenegru. Vom avea în față o echipă puternică și bine organizată, iar noi trebuie să dăm 100% pentru a putea câștiga. Va fi o situație stranie să jucăm fără spectatori la Ploiești, nu e foarte plăcut. Dar noi trebuie să ne facem treaba și fără suporteri. De când a venit noul selecționer, am încercat să schimbăm anumite lucruri. După cum s-a văzut și în ultimele partide, formăm un grup la națională. Mi se pare că suntem mult mai uniți, avem o atitudine mult mai bună”, a afirmat Chiricheș.v v vNaționala României întâlnește, deseară, de la ora 21.45, la Ploiești, selecționata Muntenegrului, în prima partidă din cadrul Grupei a 4-a a Ligii Națiunilor.Luni, 10 septembrie, de la ora 21.45, România va întâlni, pe stadionul „Partizan” din Belgrad, selecționata Serbiei, în aceeași competiție.