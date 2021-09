Vitalie Bălan şi Naser Omer au semnat cu „Gladiatorii din Tomis”

Conducerea Baschet Club Athletic Neptun continuă campania de achiziţii în vederea noii stagiuni. Un sezon care se anunţă extrem de dificil, având în vedere „mişcările de trupe” de la alte cluburi, însă gruparea de pe litoral vrea să facă o figură onorabilă.Miercuri, 22 septembrie, gruparea constănţeană a anunţat că a perfectat două noi transferuri.Primul este cel al lui Vitalie Bălan, baschetbalist născut pe 9 mai 2000, în Republica Moldova, înalt de 2.02 metri.„Vitalie Bălan este unul dintre tinerii care pot creşte şi îşi pot ridica nivelul de joc astfel încât să fie un plus pentru echipa noastră. Fost component al naţionalei Moldovei U16 cu care a participat la Campionatul European-Divizia C din Cipru, Vitalie Bălan vine de la SS1 BK Bălţi”, au transmis reprezentanţii BC Athletic.De asemenea, Naser Omer este noul jucător al „Gladiatorilor din Tomis”. Originar din Constanţa, Naser vine de la echipa U18 a celor de la CSO Voluntari, acolo unde a jucat în sezonul trecut, juniorul fiind unul dintre prospectele Constanţei care pot face pasul spre Liga Naţională, bineînţeles cu multă muncă şi ambiţie.XXXReamintim că, în vară, conducerea clubului constănţean şi-a mai asigurat serviciile a cinci noi jucători: coordonatorul sloven Zan Kosic (28 de ani), pivotul american Jakob Lowrance (24 de ani), americanul Devante Wallace, bulgarul Pavel Marinov (33 de ani) şi constănţeanul Andrei Oprean (22 de ani), care a îmbrăcat, în ultimul an, tricoul echipei SCM U Craiova.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa