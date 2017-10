Virginia Ruzici: "Dacă va câştiga un turneu de Grand Slam, va deveni o stea"

Virginia Ruzici: "Dacă va câștiga un turneu de Grand Slam, va deveni o stea"

Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, a declarat într-un interviu acordat Federației Române de Tenis că jucătoarea română se va bate pentru locul 1 mondial, după retragerea Serenei Williams, cu Garbine Muguruza și Angelique Kerber.„Serena Williams continuă să joace la 34 de ani și cred că va juca și la anul. Este greu să fii numărul 1 mondial. De aceea trebuie să îi recunoaștem calitățile Serenei, care are 22 de titluri de Grand Slam. Acum există un grup de jucătoare, din care fac parte Garbine Muguruza, Angelique Kerber și Simona Halep, care după ce se încheie era Serena Williams se vor bate pentru numărul 1 mondial. Dacă Simona câștigă un turneu de Grand Slam va deveni o stea. Mie nu-mi place cuvântul star la sportivi. Ea este o mare campioană deja, dar va deveni după un eventual titlu de Grand Slam o campioană enormă. Iar când câștigi unul, poți să-l câștigi și pe al doilea, și pe al treilea. Simona are acest potențial. Simona va mai juca mult tenis de acum încolo, are doar 24 de ani.", a spus managerul.