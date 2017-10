Viorel Tănase, supărat pe unii dintre jucătorii Farului

FC Farul a continuat, vineri, seria rezultatelor bune din startul acestui retur al Ligii a II-a. Fotbaliștii antrenați de Viorel Tănase s-au impus în fața formației CS Otopeni, scor 3-2, după ce, la pauză conduceau cu 2-1. După ce a trăit la intensitate maximă fiecare secundă a partidei dintre FC Farul și CS Otopeni, antrenorul Viorel Tănase s-a declarat mulțumit de ambiția „marinarilor” și a mărturisit că orice victorie este mai frumoasă atunci când este obținută în urma unui meci care te ține cu sufletul la gură până la final. „A fost un meci pe care noi singuri l-am făcut să fie greu. S-a văzut o evidentă lipsă de concentrare a jucătorilor mei la scorul de 2-0. Sunt supărat pe anumiți jucători pentru atitudinea delăsătoare, însă cu siguranță la meciul cu Astra II, de miercuri, nu vom mai avea parte de asemenea momente. Am fost mulțumit de prestația întregii echipe, care a dat dovadă încă odată de dorință și încredere că putem câștiga. Nu am ce să-i reproșez lui George Curcă, chiar nu avea ce să facă la niciunul din cele două goluri ale oaspeților. Important este că totul s-a terminat cu bine și sunt sigur că putem învinge și în meciul de miercuri, de la Giurgiu, cu Astra II”, a declarat, după meci, Viorel Tănase. „A fost un meci greu, dar pe care puteam să-l câștigăm la o diferență mult mai mare. Cel mai important lucru este că am reușit să ne impunem în final. Nu știu ce s-a întâmplat la 2-0. Nu a fost vorba de relaxare, toți colegii mei erau concentrați la joc, însă fiecare dintre noi a încercat din acel moment să facă ceva spectaculos. Adversarii au reușit să înscrie la două faze care nu anunțau nimic, însă mă bucur că am câștigat pe final. Această victorie ne dă un moral bun înaintea meciului cu Astra II. Mergem la Giurgiu să câștigăm și sunt convins că vom reuși să facem asta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fotbalistul Nicolae Buzea. După 18 runde, FC Farul a acumulat 26 de puncte, iar etapa următoare va juca în deplasare, cu Astra II Giurgiu, miercuri de la ora 17.00.