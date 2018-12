"Vine, vine, Moş Crăciun", în week-end, la Casa de Cultură

"Vine, vine, Moș Crăciun", în week-end, la Casa de Cultură

Secția de gimnastică aerobică a Clubului Sportiv Farul Constanța, în parteneriat cu Primăria Constanța, organizează sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 10.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, deja tradiționala serbare de final de an, „Vine, vine, Moș Crăciun”.La ediția din acest an, se vor marca și cele două repere istorice pe care le-am sărbătorit în acest an: 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România și Centenarul Marii Uniri.Vor participa toți sportivii secției de gimnastică aerobică ai clubului, începând cu grupele de copii, până la cele de performanță, exceptând sportivii aflați în loturile naționale de juniori și seniori. Aceștia vor fi prezenți la eveniment și îi vor încuraja pe cei mici. Printre ei, Andreea Bogati, Marian Broței, Dacian Barna, Mădălina Cioveie, Ștefan Huștea și Tea Milea, multipli medaliați național și internațional, în frunte cu Maria Fumea, antrenoarea lotului național și vicepreședinta FR de Gimnastică.De asemenea, în cadrul evenimentului vor performa și sportivii de la CSS 1 și Win-Gym Constanța.