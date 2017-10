Viitorul ţinteşte locurile 1-10 în Liga I

Viitorul țintește locurile 1-10 în Liga I

Nou promovată în Liga I, FC Viitorul Constanța anunță, prin vocea antrenorului Cătălin Anghel, că obiectivul echipei este clasareape unul din primele zece locuri din clasament.Antrenorul Viitorului, Că-tălin Anghel, a prezentat planul prin care echipa sa încearcă să se mențină în eșalonul de elită al fotbalului românesc.„Ne așteaptă un început greu în Liga I. Suntem con-vinși că putem face față și ne vom pregăti așa cum trebuie, ca să putem atinge obiectivul pentru primul an: locurile 1-10", a declarat Anghel.Principalele mijloace prin care tehnicianul plănuiește să reziste în Liga I sunt transferurile, promovarea tinerelelor talente ale Academiei Hagi și transmiterea experienței lui Nicolae Dică, veteranul lotului, către jucătorii mai tineri.„Mizăm pe acești tineri și pe ambiția lor. De când am venit la Viitorul, am încercat să-mi pun experiența acumulată în slujba echipei. Tinerii au răspuns pozitiv la ce le-am transmis și sper ca și în Liga I să avem o colaborare la fel de bună”, a declarat căpitanul Nicolae Dică.Lotul Viitorului are 35 de jucători, mulți dintre aceștia provenind din echipele de juniori.„Vână a fost mai mereu în atenția echipei mari, Bălașa, Țîru, Mitache, Șerban, Buzbuchi, Gavra, Boban sunt jucători care vor fi adăugați în lotul echipei mari. Avem în lot circa 35 de jucători, este un lucru bun, pentru că va fi concurență pe posturi și astfel jucătorii vor da randament superior”, ne-a mai spus An-ghel.Cine a venit și cine a plecatNoile achiziții ale Viitorului au fost prezente la primul antrenament de la reunirea echipei după vacanță, desfășurat la baza de la Ovidiu. Aceștia sunt: portarul Cosmin Vîtcă (venit de la Rapid), fundașul Alin Toșca (de la Săgeata Năvodari) și Denis Alibec (Inter Milano).În schimb, din lot nu mai fac parte Valentin Simion, Cristian Pantelie, Cosmin Costea, Marius Jianu, Vasilică Cristocea și Radu Cureteu.