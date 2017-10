Viitorul şi Săgeata caută a doua victorie

Viitorul și Săgeata caută a doua victorie

Învingătoare la debutul în Liga a II-a, 3-1 pe teren propriu cu FC Farul, Viitorul Constanța merge optimistă la Giurgiu, pentru disputa cu Astra II. Antrenorul principal Cătălin Anghel nu-l are în continuare la dispoziție pe mijlocașul Banoti, care a primit trei etape de suspendare în urma eliminării din meciul de Cupa României contra lui Callatis Mangalia. De asemenea, din lotul de 18 lipsesc și Ștefănescu, R. Lupu și Ignat, care, deși au revenit la antrenamente, nu sunt puși la punct cu pregătirea. Anghel i-a oprit în schimb pe Benzar și Cârstocea, însă e de văzut cât vor putea juca, având în vedere că, în această săptămână, luni și miercuri, au susținut două meciuri la echipa națională de juniori. „Vom avea partidă grea. Astra II va primi întăriri de la prima echipă și va dori neapărat victoria, ținând cont că susține primul meci în fața propriilor suporteri, iar în etapa trecută a pierdut. Și noi însă mergem pentru trei puncte, așa cum abordăm fiecare dispută, indiferent de adversar”, a declarat Anghel, pentru „Cuget Liber”. Săgeata Năvodari are sâmbătă meci acasă, cu Dinamo II, și vrea să obțină al doilea succes din campionat. „Gheară e în continuare accidentat, iar pe Zăgrean tot nu am reușit să-l legitimăm. Revine însă Goșa. Suntem încrezători, deși Dinamo II e un oponent periculos”, ne-a spus Aurel Șunda, principalul Săgeții.