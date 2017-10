Viitorul, şanse mari de a termina turul pe prima poziţie

Viitorul, șanse mari de a termina turul pe prima poziție

Antrenorul principal al Viitorului Con-stanța, Cătălin Anghel, a declarat, ieri, într-o con„Principalul nostru obiectiv este să câștigăm sâmbătă, iar acest lucru este posibil doar dacă vom reuși să ne facem jocul pe care-l dorim și dacă vom fructifica șansele de poartă. Este important să dăm cu toții mai mult, să ne concentrăm și să bifăm cele trei puncte. Ne dorim ca finalul turului să ne găsească pe prima poziție în Seria I, iar acest ferință de presă, că echipa sa trebuie neapărat să câștige cele trei puncte în partida cu Victoria Brănești. lucru ar veni ca o consecință a muncii pe care am depus-o în această jumătate de an. Însă, pentru acest lucru trebuie să adunăm puncte în ultimele două runde. Suntem afectați de șansa pe care am avut-o săptămâna trecută de a ne desprinde la patru puncte în clasament, însă nu avem timp să ne plângem. Ne așteaptă un meci greu sâmbătă, împotriva unei echipe care are nevoie de puncte. De fapt, nu mai există echipă care să nu aibă nevoie de puncte. Victoria Brănești este o echipă care nu refuză jocul. Trebuie să fim atenți în duelurile unu contra unu, pentru a nu da posibilitate adversarului să ne surprindă”, a declarat tehnicianul. La rândul său, Mihai Onicaș este de părere că meciul cu Victoria îi poate consolida Viitorului poziția de lideră. „Este ultimul nostru meci pe teren propriu din acest tur. Sperăm să obținem cele trei puncte pentru a rămâne pe prima poziție a clasamentului. Consider că avem cea mai bună echipă din Seria I și merităm să rămânem pe primul loc la finalul turului”, a spus mijlocașul. Partida FC Viitorul - Victoria Brănești, contând pentru etapa a 14-a a Ligii a II-a, Seria I, este programată sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu.