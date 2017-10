Viitorul nu s-a împiedicat nici de Farul II

Echipa de Liga a III-a a lui Gică Hagi își continuă drumul spre promovare, urcând pe locul întâi în clasament. În etapa a șaptea a întrecerii, vineri, Viitorul Constanța a dispus în deplasare, pe terenul SNC, de Farul II, cu 1-0 (0-0), gol reușit de Chițu (min. 52). „Rechinii” mici au ținut scorul alb o repriză, au avut și ocazii, atât la 0-0 (Forminte 30), cât și la 0-1 (Iovănescu 55, 65, Ștefănescu 57), dar nu au putut evita înfrângerea. Pe lângă gol și situațiile periculoase ale lui Chițu (13, 47) și Stanciu (88), Viitorul a trimis și de două ori balonul în bară (Guda 48, I. Florea 76). Farul II a contestat însă arbitrajul constănțeanului Dragoș Teodor în mai multe faze, solicitând și un penalty, la 0-1, la un fault în careu semnalizat de asistent, dar la care centralul a dat corner! Au evoluat: FC Farul (antrenori, Cristi Cămui și Sevastian Iovănescu): Fl. Dobre - Pascale (42, Gospodin), Bubuleandră, Tudorache (cpt.) (87 Tașcă), Lăzărescu - Ca-lagi, Ștefănescu - Șt. Sandu (80, Al-maghe), D. Forminte (63 Nițescu), Iovănescu - Uche; Viitorul (antrenori, Ianis Guda și Marius Codescu): C. Popa - Militaru, Răvoiu, I. Posteucă (cpt.), Rusu - I. Florea, Crișan, Olteanu (75 Lupu) - Chițu (90+1 Nicolescu), S. Guda (65 Boritz), Al. Grigoraș (46 Stanciu). „Am obținut o victorie muncită. Sunt trei puncte importante și necesare. Chiar dacă jocul nostru a suferit puțin, succesul nu ne poate fi pus la îndoială, la ce ocazii am avut, dintre care două bare”, a declarat Ianis Guda. „Cu puțină șansă, puteam scoate un egal. Tinerii noștri jucători (18 - 19 ani) au vrut, au încercat să se ridice la nivelul adversarului, dar le-a fost greu în fața unor fotbaliști cu ștate vechi în eșaloanele doi și trei”, a spus și Cristi Cămui. Celelalte rezultate de vineri: Partizanul Merei - Viitorul Chirnogi 5-2, Oil Terminal Constanța - AS Domnești 0-5, Unirea Slobozia - CS Viscofil 0-0, ACS Berceni - Viitorul Ianca 6-0, CS Eforie - Dunărea Călărași 3-2, CSM Medgidia - Petrolul Berca 1-2, Callatis Mangalia - Viitorul Însurăței 1-0. Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 15, se joacă ultimul meci al rundei, Utchim Găești - CS Tunari. Clasament: 1. Viitorul Constanța - 17p (12-1), 2. Berceni - 16p (19-1), 3. Slobozia - 16p (12-2), 4. Merei - 14p (12-5), 5. Callatis - 14p (8-4), 6. Domnești - 13p (19-10), 7. Berca - 12p (10-12), 8. Viscofil - 11p (19-7), 9. Călărași - 9p (13-14), 10. Eforie - 9p (11-12), 11. Tunari - 8p (8-9, un meci mai puțin), 12. Medgidia - 7p (6-11), 13. Oil Terminal - 7p (11-24), 14. Chirnogi - 6p (9-22), 15. Ianca - 6p (7-22), 16. Farul II - 5p (5-7), 17. Însurăței - 4p (4-9), 18. Găești - 1p (7-20, un meci mai puțin).