Viitorul lui Nicolae Dică e la Constanţa

Viitorul lui Nicolae Dică e la Constanța

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Viitorul Constanța a dat lovitura pe piața transferurilor! Echipa patronată de Gheorghe Hagi a obținut duminică semnătura fostului golgheter al Stelei, Nicolae Dică. Atacantul piteștean a semnat cu Viitorul pe o perioadă de 1 an și jumătate, din postura de jucător liber de contract după ce la sfârșitul turului și-a reziliat contractul cu fosta sa formație CS Mioveni. Gică Hagi nu a pierdut vremea și a ținut să-l prezinte pe fostul decar al roș-albaștrilor în cadrul unei conferințe de presă în care au mai fost prezentați și ceilalți doi jucători aduși în această iarnă: Alexandru Iacob (Oțelul) și Liviu Ștefan (FC Farul).Despre noile achiziții, Gheorghe Hagi a declarat: „Noul an ne întărește dorința noastră fixată în 2011, anume de a juca cât mai bine și de a fi cei mai buni în Seria I a Ligii a II-a. Spre bucuria noastră suntem pe primul loc, însă este loc de mai bine. Am făcut o analiză la finalul turului, iar concluzia noastră a fost că acestei echipe tinere îi lipsește puțină experiență pentru a ne atinge obiectivul. Am adus trei jucători importanți, care sunt convins că ne vor ajuta. Nicolae Dică cred că se pliază foarte bine pe jocul nostru, este marcator și bun pasator, iar prin personalitatea și experiența sa sunt convins că ne vom atinge obiectivul promovării. Noi l-am vrut, el a dorit să vină la noi, iar când ambele părți sunt pe aceeași lungime de undă sunt sigur că vom face treabă bună. Nu este deloc un pas înapoi pentru Dică prin venirea în Liga a II-a. Și eu am lăsat pe Real Madrid și m-am dus în Serie B la Brescia, iar după un singur an am promovat și am jucat în Serie A. Dică este unul din jucătorii care pot face diferența. Liviu Ștefan este un jucător cu experiență, care a evoluat la echipe ce s-au bătut la promovare, iar în plus el ne va ajuta și din funcția de antrenor secund. Alexandru Iacob este fost internațional de juniori, este foarte tânăr și are un potențial mare. Cu cât avem mai mulți jucători valoroși, cu atât ne va fi mai ușor. Prin transferurile pe care le-am făcut se vede că ne gândim la Liga I.”Cătălin Anghel: “Sunt trei transferuri foarte importante pentru noi pe axul central, care ne vor ajuta în îndeplinirea obiectivului. Prin aceste transferuri câștigăm în valoare și maturitate. Sunt foarte mulțumit de aceste transferuri. Mulți antrenori doresc jucători ca și Dică pentru că te poate ajuta pe tine, ca antrenor, din foarte multe puncte de vedere. Dică va fi vocea mea din teren și cred că va avea o contribuie importantă la promovarea în Liga I”.Nicolae Dică: “Mă bucur că Hagi s-a gândit la mine că pot ajuta această echipă să promoveze. Am venit cu sufletul deschis la Viitorul și voi împărtăși din experiența mea celor mai tineri (C.M.)