Viitorul lui Dică la naţională depinde de Viitorul lui Hagi

Viitorul lui Dică la națională depinde de Viitorul lui Hagi

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De doar șapte zile a avut nevoie Nicolae Dică pentru a se adapta la noua sa echipă. La o săptămână de la prezentarea la Viitorul Constanța, unul dintre cei mai importanți și iubiți jucători ai Stelei în ultimul deceniu, Nicolae Dică a organizat o conferință scurtă de presă în cantonamentul din Antalya în cadrul căreia a vorbit despre primele sale zile la echipa patronată de Gheorghe Hagi și care sunt principalele sale obiective în viitorul apropiat.„Am avut parte de o primire bună. M-am acomodat repede mai ales că aici mi-am reîntâlnit câțiva dintre foștii colegi de la Steaua: Vasilică Cristocea, Emil Ninu, Valentin Simion, Mihai Onicaș, Vlad Rusu, Alexandru Lazăr și Marius Albu. Poate că multă lume a fost surprinsă că am ales să continuu în Liga a II-a. Am avut încă de anul trecut discuții cu dl. Zoli Iasko și iată că s-au concretizat în această iarnă. Am venit la o echipă unde există un proiect de viitor, cu ambiții mari și cu condiții de Liga I. Împreună cu Liviu Ștefan, care a venit ca și mine în această iarnă, vrem să transmitem din experiența noastră mai tinerilor noștri colegi. Vreau ca în următoarele șase luni să joc bine și să ajut echipa să promoveze în Liga I. Apoi sper la evoluții cât mai bune în turul Ligii I cu FC Viitorul și, de ce nu, să revin la echipa națională. Viitorul va decide dacă mi se va îndeplini acest vis”, a declarat Dică.Viitorul Constanța este a noua echipă din CV-ul lui Nicolae Dică după Dacia Pitești, FC Argeș, Steaua București, Catania Calcio, Iraklis Salonic, CFR Cluj, Manisaspor și CS Mioveni. Cea mai importantă parte a carierei sale a petrecut-o la Steaua, pentru care a evoluat în 135 de partide și a marcat de 58 de ori în toate competițiile, cele mai importante goluri fiind cele patru înscrise în grupele Ligii Campionilor în sezonul 2006-2007. Nicolae Dică a adunat 32 de apariții în tricoul primei reprezentative, pentru care a marcat 9 goluri.Cristian PAHOMIE