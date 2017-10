Viitorul învinge Astra şi se menţine pe prima poziţie în Liga 1

Viitorul învinge Astra și se menține pe prima poziție în Liga 1

FC Viitorul a reușit să obțină trei puncte extrem de importante, după ce s-a impus, luni seară, la Giurgiu, în fața Astrei, scor 2-1 (2-1), succes ce îi permite să-și consolideze poziția de lideră în Liga l.Constănțenii au condus cu 2-0 după golul reușit de Aurelian Chițu (min. 13) și autogolul lui Cristi Săpunaru (min. 20), apoi au beneficiat de două lovituri de la 11 metri, ambele ratate, primul de Chițu (min. 30), cel de-al doilea de Florinel Coman (min. 37). Astrali au redus din handicap prin Daniel Florea (min. 39) și au avut șansa să egaleze, însă tot fostul atacant al Farului a ratat o nouă lovitură de la 11 m (min. 42). Actul secund a fost unul de luptă, ocaziile fiind la ambele porți, dar fără efect pe tabela de marcaj.La finalul partidei, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a trecut acest examen cu brio.„A fost un meci foarte dificil, dar suntem fericiți că am trecut cu bine. E bine că am învățat să abordăm meciurile importante, față de anul trecut. Am făcut o primă repriză foarte bună, apoi am căzut și cu noroc am reușit să obținem o victorie mare. Luptăm în continuare și credem că putem obține titlul, dar trebuie să rămânem modești, fiindcă mai avem mult de lucru”, a declarat Hagi.Întrebat dacă este îngrijorat de trendul ascendent al FCSB, Hagi a răspuns: „Nu avem nici cea mai mică presiune, totul e bonus de acum. Eu zic că principala rivală a Viitorului la titlu suntem chiar noi. Depindem doar de noi”.În următoarea rundă, programată joi, 6 aprilie, FC Viitorul va evolua pe stadionul „Central” din Ovidiu, în compania celor de la CSU Craiova.Clasament: 1. FC Viitorul (33 p), 2. FCSB (30 p), 3. CFR Cluj (28 p), 4. CSU Craiova (24 p). 5. Dinamo (23 p), 6. Astra (23 p).