Viitorul handbalului românesc feminin, pregătit de spectacol, în Sala Sporturilor

Selecționerul naționalei de handbal feminine, constănțeanul Ion Crăciun a ținut să mulțumească Federației Române de Handbal, astăzi, în cadrul conferinței de presă premergătoare Trofeului Carpați, pentru faptul că a ținut cont de dorința sa și a adus competiția la malul mării.În același timp, fostul antrenor al celor de la HCM Constanța și CSU Neptun a deplâns situația handbalului feminine pe litoral. Dacă la băieți, am fost foarte aproape de a avea două echipe în prima ligă, la fete, actuala echipă de la CSU Neptun Constanța se zbate undeva la mijlocul clasamentului în liga secundă.„Mi-am dorit foarte mult că turneul să aibă loc la Constanța. Poate așa reînviem spiritul handbalului feminin și lumea își va întoarce din nou privirea către acesta. Am avut, cândva, o echipă foarte puternică la Constanța și îmi pare foarte rău că nu am reușit să o păstrăm. Vreau să mulțumesc FR de Handbal fiindcă a fost de acord cu sugestia mea. Sperăm să avem alături de noi și autoritățile locale fiindcă este o bună propagandă de a promova orașul și turismul în Constanța”, a declarat Ion Crăciun.La conferință au luat parte și două din cele mai valoroase tinere sportive din România, Sorina Tîrcă și constănțeanca Daria Bucur.Iată programul complet al meciurilor: vineri, 23 iunie: Rusia - Franța (ora 17), România - Olanda (ora 19); sâmbătă, 24 iunie: Rusia - Olanda (ora 17), România - Franța (ora 19); duminică, 25 iunie: Olanda - Franța (ora 11), România - Rusia (ora 13)