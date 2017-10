Viitorul Constanţa a pierdut amicalul cu Delta Tulcea

Viitorul Constanța a pierdut amicalul cu Delta Tulcea

Divizionara secundă Delta Tulcea a învins cu 3-2 (2-0) Viitorul Constanța (Liga a III-a), într-un meci amical disputat ieri, pe terenul „Voința” din Constanța. Golurile au fost marcate de N. Crețu (min. 1), Pantelie (min. 7), Borza (min. 90), respectiv Muscă (min. 78) și Lupu (min. 81). Antrenorul Viitorului, Iancu Guda, a folosit jucătorii: C. Popa - Mihociu, Militaru, Rusu, Șuta - Boritz (min. 46, Muscă), Dimcea (min. 75, Durbac), Chirilă (min. 46, Olteanu) - Lupu (min. 83, Caluda), Cinghină (min. 45+1, Stanciu), Chițu. Constantin Gache, principalul Deltei, a început meciul în formula: Olteanu - V. Crețu, Mișelăricu, Larie, L. Ștefan - N. Crețu, Postelnicu, Macare, Cosma - Pantelie, Costescu, după pauză fiind folosiți și alți jucători, printre care și autorul golului victoriei, Borza. Viitorul Constanța și-a amânat meciul de mâine, din etapa inaugurală a Ligii a III-a, de pe terenul lui CS Viscofil, întrucât are trei jucători convocați la echipa națională de fotbal pe plajă, Răvoiu, I. Posteucă și I. Florea. Viitorul va debuta în campionat la finele săptămânii viitoare, pe teren propriu (la Ovidiu), cu meciul din etapa secundă, contra lui AS Domnești. S-au stabilit și meciurile din faza a IV-a a Cupei României, echipele dobro-gene evoluând după programul: Să-geata Stejaru - Farul (miercuri, 26 august, ora 17,30) și Viitorul Constanța - Delta Tulcea (26 august, ora 17,30, teren ITC).