Viitorul Cobadin este în Liga a-IV-a după 20 de ani. Duminică, meci greu cu AS Voinţa Valu lui Traian

Echipa de fotbal AS Viitorul 20 Cobadin se pregăteşte de debutul în Liga a Patra după 20 de ani de la ultima participare în acest eşalon. Formaţia din Cobadin a perfectat şi câteva transferuri de marcă în această perioadă de pauză. Este vorba despre Valentin Tănase care a jucat până în prezent la echipa locală din Viişoara şi Mădălin Răduţă, care este originar din Buzău. De asemenea, la Cobadin au mai venit şi Mihail Bobia, dar şi portarul Andrei Telişcă, cel care a jucat în echipa SSC Farul Constanţa, formaţie care s-a născut la dorinţa suporterilor constănţeni. Viitorul Cobadin va debuta în Liga a Patra duminică, de la ora 17:00, împotriva celor de la AS Voinţa Valu lui Traian, într-un meci care se va disputa la Cobadin. Suporterii echipei din Cobadin vor avea astfel ocazia să îşi vadă pe viu favoriţii şi să îi încurajeze aşa cum au făcut-o şi în sezoanele precedente. Pentru Viitorul Cobadin visul a devenit realitate, iar antrenorul Ionel langu, împreună cu managerul Petrică Chicheluş dau totul pentru a face performanţă la Cobadin. "Obiectivul nostru este clasarea pe locul 9 sau 10 şi în special formarea unei echipe de juniori care să pună probleme în campionat. Echipa este nerăbdătoare să înceapă şi jucătorii sunt foarte hotărâţi să dea totul pe teren. Băieţii noi vor să demonstreze că au venit cu un suflu nou şi să tragă echipa după ei", a declarat pentru Cuget Liber managerul Petrică Chicheluş. Mihai Langu este unul dintre cei mai experimentaţi jucători de la Viitorul Cobadin, iar acesta îşi va ajuta echipa şi în următoarele sezoane. În stagiunile trecute Langu a pus umărul alături de colegii săi la promovarea consecutivă a echipei. Înainte de startul meciului dintre AS Viitorul Cobadin şi AS Voinţa Valu lui Traian, vor juca juniorii, cu începere de la ora 15:00. Stadionul din Cobadin arată impecabil şi asta se întâmplă în special cu ajutorul Primăriei Cobadin, care se ocupă în mod direct de echipă. La începutul acestui weekend vor fi amplasate afişe cu meciul în toată comuna, tocmai pentru ca iubitorii de fotbal să vină la stadion şi să îşi încurajeze favoriţii.