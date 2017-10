Viitorul baschetului feminin constănţean, pregătit în ritm american

Viitorul baschetului feminin constănțean, pregătit în ritm american

Baschetul din Constanța se află într-un continuu și frumos progres. Apar pe hartă tot mai multe echipe, iar numărul copiilor ce practică acest sport crește considerabil.Conducerea clubului BC Athletic Constanța, singura echipă de seniori prezentă în eșalonul secund al baschetului românesc, plănuiește ca pe viitor să înființeze și o echipă de fete. Un prim pas a fost făcut, odată cu aducerea Alinei Șerban, constănțeancă get-beget, care a început baschetul la CSS1 Constanța, dar s-a perfecționat în Statele Unite ale Americii. În prezent, Alina se ocupă de o grupă pregătitoare de copii cu vârste între 6-10 ani, fete și băieți.„Fiind foarte mici, copiii vin pentru recreere și mișcare, încă nu putem spune dacă își doresc să facă sport de performanță. Tocmai din acest motiv, lucrăm cu ei și la alte elemente în afara baschetului. Îi învățăm ce înseamnă muncă în echipă, ce înseamnă fairplay-ul, adică punem accent mai mult pe calitate, decât pe cantitate. Primul lucru pe care l-am spus când am intrat în familia BC Athletic a fost «Vreau să facem și echipă de fete». Un antrenor trebuie să fie un al doilea părinte, un mentor, un exemplu de urmat pentru toți elevii. Muncesc foarte mult pentru a mă perfecționa, și sper ca experiența acumulată în SUA ca jucătoare și antrenoare, plus cea obținută alături de familia BC Athletic, să mă ajute să antrenez o echipe de senioare, într-o bună zi”, a declarat cea mai nouă membră a staff-ului BC Athletic.Alina Șerban a fost legitimată la CSS 1 Constanța, până în clasa a 12-a, apoi a ales să ia drumul Statelor Unite, unde a activat la nivel universitar, în Liga NCAA, la University of Bridgeport.Echipa masculină de baschet BC Athletic Constanța, a fost învinsă, duminică, în deplasare, pe terenul celor de la Politehnica Iași, scor 53-94, într-o partidă contând pentru etapa a Xll-a a Ligii l.Baschetbaliștii pregătiți de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici mai au două partide de disputat în acest sezon: în deplasare cu Steaua CSM EximBank 2 (29 ianuarie), și acasă cu CS Dinamo 2 București (5 februarie).