Viitorul a achiziţionat încă doi stelişti

Viitorul a achiziționat încă doi steliști

După atacantul Vlad Rusu și mijlocașul Mihai Onicaș, ambii în vârstă de 21 de ani, divizionara secundă Viitorul Constanța a mai transferat doi jucători de la Steaua, Alexandru Lazăr (mijlocaș, 20 ani) și Ma-rius Albu (atacant, 20 ani). Rusu, Lazăr și Albu au semnat contracte pe trei ani, fiind prezentați oficial ieri. Cătălin Anghel, antrenorul principal al Viitorului, este convins că transferurile de la Steaua vor ajuta echipa să-și atingă obiectivele.„Începem să ne înconjurăm de tineri de valoare, care vor să facă performanță și să pătrundă în fotbalul mare, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Prin aceste achiziții, am adus un plus echipei”, a spus Anghel.Vlad Rusu, constănțean la origine și format la Palatul Copiilor, a spus că, după șase ani petrecuți la Steaua, era timpul să schimbe atmosfera. „Am avut mai multe oferte, însă am considerat că Viitorul este cea mai bună alegere pentru mine. A contat mult că am fost dorit cu insistență”, a spus Rusu. Alexandru Lazăr își dorește promovarea încă din primul an de contract, sezonul 2011/2012. „Este un transfer important pentru mine. Chiar dacă vin de la Steaua, consider că am făcut un pas înainte prin sosirea la Viitorul”, a declarat Lazăr. Marius Albu este de părere că celor veniți de la Steaua le va fi ușor să se integreze la Viitorul, având în vedere că sunt patru, iar la noua lor echipă i-au regăsit și pe foștii colegi din Ghencea Cristocea și Ninu. „Lotul nostru este foarte tânăr, alcătuit din jucători talentați. Ne dorim evoluții foarte bune prin care să intrăm în atenția lotului național de tineret”, a arătat Albu.