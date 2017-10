Viitorii piloţi de Formula 1 se formează la Constanţa

Viitorii piloți de Formula 1 se formează la Constanța

Deși România nu are niciun reprezentant în Formula 1, iar cel mai bine clasat pilot tricolor se află în Formula 2 (locul 5 - Mihai Marinescu), copiii de la Tomis Kart Constanța au demonstrat că sunt speranțele ca, pe viitor, generația de azi să devină piloții F1 de mâine.După finalul celor șase etape, desfășurate de-a lungul unei jumătăți de an, concurenții clasei Kid Kart (7-9 ani), constănțenii Ștefan Manolache (9 ani), Răzvan Onoaie (8 ani) și Rareș Cărbunaru (9 ani) au terminat, sub îndrumarea antrenorului Gigi Băcioiu, pe locurile 1, 2, respectiv 3. „Copii au muncit foarte mult, se antrenează de 2-3 ori pe săptămână, merg și se pregătesc timp de 3-4 ore. Este foarte greu pentru ei, la o vârstă atât de fragedă. Domnul Băcioiu a avut grijă de antrenarea copiilor, i-a învățat să conducă, s-a ocupat și de partea mecanică a karturilor. Sper să meargă cât mai departe în această carieră. Ar trebui o pistă mai bună la Constanța, iar asta se poate face numai cu sprijinul autorităților locale”, ne-a spus părintele lui Răzvan Onoaie, Bogdan Onoaie. Copiii nu și-au neglijat nici școala, toți având medii mari. În vacanță, și-au lăsat jocul din fața blocului pentru a se duce la antrenamente, iar acum, efortul depus a dat rezultate.Kartingul, un sport costisitorLa prima vedere un simplu sport de copii, kartingul necesită bani pentru a se putea face performanță. În linie dreaptă, numai cei cu kartul cel mai bine pus la punct câștigă! „Este un sport costisitor. Noi, părinții, a trebuit să cumpărăm karturile, am cumpărat piese noi după fiecare etapă, pentru că acestea se uzau, iar motoarele trebuie să fie în parametri foarte buni ca să poți concura cap la cap cu ceilalți copii. O mașină normală, dacă se uzează de la o zi la alta, nu este o problemă, însă în întreceri, trebuie să ai posibilitatea de a obține performanța maximă”, ne-a mai spus Onoaie.