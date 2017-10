VIDEO / Lucian Bute l-a învins pe Mendy prin KO şi şi-a păstrat titlul mondial IBF. Vezi aici lovitura câştigătoare a românului

VIDEO / Lucian Bute l-a învins pe Mendy prin KO și și-a păstrat titlul mondial IBF. Vezi aici lovitura câștigătoare a românului

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul Lucian Bute și-a păstrat cu succes pentru a opta oară centura mondială IBF la categoria supermijlocie, după ce l-a învins pe francezul Jean Paul Mendy prin KO în repriza a patra a meciului desfășurat la Romexpo, în fața a 10.000 de spectatori.Lucian Bute l-a trimis la podea pe Mendy cu câteva secunde înainte de finalul reprizei a patra, cu un croșeu de stânga la bărbie. Presa de afara este CUCERITA de KO-ul lui Bute: Mendy a cazut cu fata inainte! Vezi cum au descris meciul: pe www.sport.ro Imediat după ce l-a trimis la podea pe Mendy, Lucian Bute a izbucnit în lacrimi, în ring urcând alături de el și tatăl său, Ștefan.La începutul meciului, Bute și Mendy au fost prezentați de cel mai cunoscut ringannouncer din lume, Michael Buffer.Românul a intrat în ring pe melodia cântată de formația U2, "Where the streets have no name", iar adversarul său a fost acompaniat de AC/DC, cu melodia "Highway to Hell".Lucian Bute, în vârstă de 31 de ani, are acum 29 de victorii la profesioniști, din care 24 prin KO și nicio înfrângere. Jean Paul Mendy are 29 de victorii, două înfrângeri, din care 16 prin KO.