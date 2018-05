VIDEO / Irina Begu a făcut o criză de nervi în direct: „Nu mai joc. Stau aici 10 ore, nu mă mişc”

VIDEO / Irina Begu a făcut o criză de nervi în direct: „Nu mai joc. Stau aici 10 ore, nu mă mișc”

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Irina Begu a fost un pachet de nervi la finalul setului doi din sfertul de finală de la Istanbul, cu Donna Vekic. Simțindu-se nedeptățită, sportiva noastră a apelat la supervizorul turneului.Condusă cu 1-0 la seturi de croată, Irina a pierdut pe propriul serviciu la 5-5, adversara urmând a servi pentru meci. Ultimul punct a generat o polemică nesfârșită, după ce arbitrii par să o fi nedreptățit pe sportiva noastră, scrie Digi Sport.Concret, decizia de la linie a fost out. Begu a cercetat urma și a considerat că mingea a prins linia. A urmat o discuție aprinsă cu arbitrul de scaun.„Nu e niciun spațiu. E incredibil. Ăsta e out, ăsta e out? Chemați-l pe supervizor. Mi-ați dat voie să merg să văd urma? Mi-ați dat voie? Chemați-l acum pe supervizor, urma e pe linie. E incredibil. Nu mai joc. Nu mă mișc de aici, stau aici 10 ore, nu mă mișc”, a spus Irina.Odată cu venirea supervizorului, Irina i-a explicat acestuia: „Nu trebuie să îmi dați punctul, mergeți doar și verificați urma. E incredibil. Nu e niciun spațiu. Mergeți și uitați-vă doar, nu trebuie să îmi dați punctul".În cele din urmă, bucureșteanca a reușit să se adune și această pauză a constituit un reset pentru ea. A făcut imediat rebreak-ul, pentru ca apoi să trimită meciul în decisiv, după ce și-a adjudecat tie-break-ul categoric, 7-1. În setul trei, jocul a fost unidirecționat, Begu calificându-se în semifinale după un sec 6-1.