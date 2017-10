VIDEO: Şi rugbiştii fac bungee jumping

VIDEO: Și rugbiștii fac bungee jumping

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Trei dintre componentii echipei nationale de rugby au sarit cu coarda elastica in Queenstown.Marius Tincu, Cristian Petre si Iulian Dumitras au profitat de atractiile turistice din orasul care gazduieste in aceste zile nationala de rugby si au sarit cu coarda elastica.“Nu a fost periculos pentru ca masurile de siguranta sunt deosebite. E greu sa te accidentezi pentru ca aici esti legat mult mai bine decat atunci cand esti legat doar de picioare. A fost o experienta unica. Am fost primul pentru ca am pierdut un joc pe care l-am jucat inainte pentru a desemna ordinea sariturilor. Instructajul de la inceput e la fel de greu ca saritura in sine”, a declarat Iulian Dumitras, citat de frr.ro.