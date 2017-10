Victorii pe linie pentru CS Năvodari în Cupa României

Echipa de rugby CS Năvodari a reușit să se impună și pe terenul celor de la RCM Galați, scor 31-14 (11-14), în cea de-a V-a etapă a Cupei României, Grupa a ll-a valorică, Albastră.Pentru CS Năvodari au marcat câte un eseu Agiacai, Pîrvu, Perju și două transformări plus alte patru lovituri de pedeapsă Trandafir.Elevii pregătiți de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase au avut un început de partidă mai ezitant, iar tabela arăta la pauză 14-11 pentru gălățeni. A doua repriză a aparținut în totalitate năvodărenilor care au reușit să se mobilizeze, să elimine din greșeli și să profite în același timp de neatenția gazdelor. Scor final 31-14 pentru CS Năvodari și sunt siguri de ocuparea primei poziții în clasamentul grupei, loc ce îi permite disputarea meciului de baraj împotriva primei clasate din Grupa Roșie, RC Stejarul Buzău.„A fost un meci foarte greu, exact cum ne așteptam, am condus din primele minute însă au urmat o serie de greșeli care ne-au costat. Din fericire, am reușit să ne motivăm rapid și să ne impunem ritmul nostru de joc. Am avut întotdeauna încredere în băieți fiindcă știam cât de mult își doresc să tranșeze lucrurile cu Galațiul și să demonstreze că înfrângerea din toamna trecută a fost doar un accident. Împreuna cu colegii mei Cristian Husea și Virgil Năstase, vreau să îi felicit pe băieți pentru dăruirea de care au dat dovadă”, a declarat pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cornel Suciu.În cealaltă partidă a etapei, RC Bârlad s-a impus pe teren propriu scor 37-13, împotriva celor de la CSM Bucovina Suceava.Ultima etapă va avea loc pe 23 aprilie, de la ora 14, și programează duelurile CS Năvodari - RC Bârlad și CSM Bucovina Suceava - RCM Galați.Clasament: 1. CS Năvodari (23 p), 2. RC Bârlad (13 p), 3. RCM Galați (11 p) 4. CSM Bucovina Suceava (0 p).