Victorie muncită pentru Farul în meciul cu Sepsi. Nervi şi scandări xenofobe la Ovidiu

Partida dintre FC Farul Constanţa şi Sepsi Sfântu Gheorghe a fost una extrem de încinsă atât pe teren cât şi în tribune. Sepsi venea la Ovidiu din postura de fostă echipă participantă în Cupele Europene, astfel că băieţii lui Leo Grozavu păreau că pornesc ca favoriţi. Aşa cum se întâmplă la fiecare meci, managerul constănţenilor, Gheorghe Hagi, a pregătit partida în cel mai mic detaliu.Driblingurile ameţitoare ale lui Alexi Pitu i-au lăsat parcă fără replică pe covăsneni şi doar intervenţiile bune ale portarului Niczuly au făcut ca tabela să rămână nemodificată până în minutul 49.Atunci Alexi Pitu a recuperat un balon în jumătatea de teren a oaspeţilor, i-a pasat lui Bradley de Noojer, iar olandezul a întors perfect mingea pentru Jefte, care nu l-a mai iertat pe portarul advers. A fost singurul gol al unei partide care a avut o încărcătură şi o tensiune ieşită din comun.Repriza a doua a fost una de coşmar pentru portarul Niczuly, care la finalul meciului a acuzat că a fost în permanenţă scuipat şi înjurat de suporterii Farului.Mai mult, galeria „alb-albaştrilor” a scandat mesaje xenofobe la adresa celor de la Sepsi pe tot parcursul meciului.În minutele de prelungire ale partidei cei doi antrenori, Leo Grozavu şi Gheorghe Hagi, au fost la un pas de bătaie şi doar intervenţia jucătorilor şi a arbitrilor a făcut ca lucrurile să nu degenereze.Hagi şi Grozavu au fost trimişi în tribune, iar la final managerul echipei de la malul mării a sărbătorit victoria dulce alături de elevii săi şi împreună cu suporterii care susţin echipa necondiţionat.„A fost un meci interesant, cu două echipe care caută să joace în faţă şi să câştige. Ştiam că se vor baza tot meciul pe tranziţie. Atunci când am avut mingea am jucat destul de bine, atât noi cât şi ei. Fără minge, noi am muncit mai mult decât ei şi am făcut lucruri mai bune. Am avut şi şansă, trebuie să recunoaştem. În prima repriză ei au avut ocazii destul de mari. Un joc echilibrat, suntem fericiţi. Această victorie ne aduce încredere. Devenim pe zi ce trece mult mai puternici. Suntem încă la început. Sunt bucuros că am avut aşa o galerie frumoasă. Le mulţumim din suflet. Cu toţii am greşit pe teren, chiar şi eu şi Leo am greşit la final. Ne asumăm ce am făcut şi mergem mai departe. Meciul următor voi sta în tribună, nu am ce să fac”, a declarat la finalul partidei managerul echipei FC Farul Constanţa, Gheorghe Hagi.De partea cealaltă, antrenorul celor de la Sepsi Sfîntu Gheorghe, Leo Grozavu, a fost un car de nervi la finalul meciului.„Nu am înțeles de ce am fost eliminat. Nu am înțeles nimic. Trăim într-o țară în care legea e făcută de arbitri, de CCA. Nicăieri nu există așa ceva, la 4 galbene stăm. Mi se ia dreptul la muncă. Niciodată nu voi fi judecat ca un antrenor de la CFR, FCSB. E o lege aberantă, nu știu cine a dat-o! Nu am înțeles de ce m-a eliminat. M-am ridicat în picioare, fără să zic nimic, fără să jignesc. Nu am avut nicio remarcă. Se ridicase Gică Hagi de pe bancă, avea un schimb de replici cu cineva de la noi și i-am zis să stea jos. Domnul Antonie, de frică să îi dea cartonaș galben lui Hagi, l-a chemat pe Cojocaru să îmi dea și mie. Mi-a dat și mie. În schimb, domnul Antonie nu aude când întreg stadionul strigă împotriva unei etnii. Astea nu le aude? Mi se pare urât. Prea multă ură, dar trăim în România. Totuși am reprezentat și noi țara în cupele europene”, a spus Leo Grozavu.Farul este pe locul 5 în Liga I, cu 8 puncte, la egalitate cu FCSb, însă cu un golaveraj mai mic. În etapa viitoare Farul va merge la Cluj, acolo unde va juca împotriva campioanei României, CFR.