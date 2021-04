Victorie meritată pentru HCDS. „Luptăm cu Turda pentru locul 2”

După primele 30 de minute regulamentare de joc HCDS conducea la pauză cu scorul de 13-7, rezultat care le-a dat „delfinilor” un moral mai bun şi pentru partea a doua.





Timişoara nu a fost în stare să emită pretenţii nici în a doua repriză şi astfel Constanţa şi-a continuat jocul foarte bun.



La finalul celor 60 de minute efective de joc tabela arăta 24-18 pentru HCDS Constanţa şi astfel formaţia de la malul mării a mai făcut un pas către menţinerea pe podiumul Ligii Naţionale.





Antrenorul Djordje Cirkovic, dar şi handbaliştii pe care acesta îi conduce de pe bancă au fost foarte mulţumiţi la finalul meciului.



„Am meritat victoria. Acum suntem pe locul 3 și depinde de noi să terminăm pe podium. Dar vrem, normal, mai mult. Vrem să luptăm până în ultima etapă cu Turda pentru locul 2”, a declarat tehnicianul formaţiei de pe litoral.





Potaissa Turda (56 puncte) a câștigat, previzibil, contra Buzăului și se menține pe locul 2, având și un meci în plus.





„Mă bucur că ne-am remontat după pasa proastă de ieri, am fost foarte concentrați și ne-am revenit, exact cum ne-am dorit. S-a văzut și pe teren că am luptat foarte bine. S-a văzut unitatea grupului. Înfrângerea de ieri ne-a dat de gândit, am reflectat asupra greșelilor noastre și s-a văzut astăzi că am fost unul pentru altul. Ne-am bucurat la fiecare gol, așa trebuie să fie mereu. Dacă jucăm așa, toți adversarii vor avea meciuri grele cu noi. Vrem toate punctele mâine, în primul rând, și să nu mai pierdem puncte la următoarele turnee”, a spus Gabriel Ilie la interviul acordat după meci.





Djordje Cirkovic şi secundul George Buricea s-au bazat în meciul cu Poli Timişoara pe următorii jucători: Iancu, Vasile – Komogorov 6 goluri, Nistor 5 (1x7m), Ilie 4, Andrei 3, Chikovani 3, Nikolic 1, Susanu 1, Stănescu 1, Simovic, Chiuffa, Ostace.





De partea cealaltă, gruparea „viola” i-a trimis în luptă pe următorii: Tcaciuc, Pal – Sadoveac 6, Caba 4, Baican 3, Barros 1, Fenici 1, Năstăsie 1, Cîmpan 1, Enculescu 1.





Iată şi celelalte rezultate ale etapei: Steaua – CSM București 25-27, Potaissa Turda – HC Buzău 33-26, Dinamo – Magnum Botoșani 38-31, CSM Vaslui – CSM Focșani 27-34, CSM Făgăraș – CSM Reșița 32-24, CSU Suceava – CSM Bacău 30-28. Minaur a stat.





Constănţenii au făcut o primă repriză foarte reuşită şi au deţinut controlul partidei fără ca adversarii să le pună prea mari probleme.