Victorie mare în Israel! CS Medgidia, porţi larg deschise către sferturile CEV Challenge Cup

CS Medgidia a făcut un prim pas spre sferturile de finală ale CEV Challenge Cup la volei feminin. Formaţia din municipiul de pe malul Canalului a învins-o, în trei seturi, în manşa tur a optimilor, pe fosta campioană a Israelului, Hapoel Kfar Saba.Voleibalistele Medgidiei au strălucit în deplasarea din Israel şi au arătat încă o dată că prezenţa în această competiţie europeană nu este o simplă întâmplare, ci rezultatul unei munci colective, clădită cu multă trudă. O victorie cu 3-0 care le deschide larg porţile către sferturile de finală şi le face să viseze frumos.Primul set a fost la îndemâna constănţencelor, remarcându-se la fileu Ramona Rus, Ioana Baciu şi Alexandra Trică. Un 25-19 care a arătat fidel realitatea din teren şi care le-a dat multă încredere în forţele proprii jucătoarelor antrenate de Florin Voinea şi Radu Began.În setul secund, israelienele au strâns rândurile şi s-au ţinut aproape de Medgidia. S-a mers cap la cap, punct cu punct, până la borna 22, când constănţencele nu şi-au mai lăsat adversara să înainteze pe tabelă. Trei puncte consecutive şi zarurile erau aruncate.Setul al treilea n-a avut istoric. Pe teren a existat, practic, o singură echipă, cea a Medgidiei, căreia i-a ieşit totul. S-a încheiat 25-17, iar jucătoarele de pe litoral au exultat de bucurie!„A fost un meci dificil, mă bucur că, uşor-uşor, ne facem un nume şi în Europa. Ne bucurăm că am ajuns în această poziţie, pentru asta am muncit, nu pot decât să felicit întreaga conducere pentru că ne-a oferit sprijinul şi toate condiţiile necesare să ajungem în acest punct”, a declarat, la finalul partidei, antrenorul principal Florin Voinea.Ioana Baciu a făcut din nou un meci solid, alături de Ramona Rus, Alexandra Trică şi Raisa Ioan. La finalul duelului cu Hapoel Kfar Saba, Ioana Baciu a declarat că meciul de pe 15 decembrie, primul organizat de Medgidia în cupele europene, este unul la fel de important ca şi cel din Israel şi speră ca suporterii să umple tribunele Sălii Sporturilor „Iftimie Ilisei”.„Ne-am pregătit bine, am tratat fiecare punct cu seriozitate şi ne întoarcem acasă cu o victorie. Aşteptăm cât mai multă lume alături de noi la meciul din retur, să ne susţină şi să ne bucurăm împreună pentru calificare”, a declarat Ioana Baciu.XXXManşa retur, care se anunţă a fi o simplă formalitate, este programată pe 15 decembrie, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. Până atunci, CS Medgidia va susţine, sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 18.30, pe teren propriu, partida cu CS Rapid Bucureşti, contând pentru etapa a 10-a a Diviziei A1. Arbitrează brigada Tudorel Arbunea (Brăila) / Lucian Năstase (Galaţi).Celelalte partide ale rundei se vor disputa după următorul program: sâmbătă, 11 decembrie: CSM Volei Alba Blaj - SCM U Craiova; duminică, 12 decembrie: CSM Lugoj - CSM Târgovişte; luni, 13 decembrie: CS Dacia Mioveni - CS Dinamo Bucureşti, CS U NTT Data Cluj Napoca - CSO Voluntari.Întâlnirea ACS Volei Cristina Pîrv Turda - CS Ştiinţa Bacău a fost amânată.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia