Farul a dat lovitura pe terenul nervosului primar Gheorghe Ștefan „Pinalti“

„Victorie mare“

Farul a obținut, vineri, un succes extrem de prețios la Piatra Neamț, care, chiar dacă nu va fi decisiv, va conta foarte mult în lupta pentru evitarea retrogradării. „Rechinii“ au fost foarte bine organizați în defensivă, reușind să apere cu succes avantajul pe care l-au luat pe tabelă încă din minutul 7. Nemțenii au fost vizibil incomodați de marcajul strict al Farului și de puținele spații libere din terenul oaspeților, care au închis bine culoarele spre poarta lui Vlas. Iar când au mai ajuns în poziție de finalizare, pietrenii s-au văzut lipsiți de inspirație, Doicaru irosind două ocazii importante. Dintre foștii constănțeni de la Ceahlăul, Cristocea a fost inexistent, iar Bădescu și Doicaru s-au remarcat doar prin ratări. „E o victorie mare pentru noi. Am anticipat bine că Ceahlăul va ataca și va risca. Am încercat să speculăm printr-o organizare foarte bună în propria jumătate și prin plecări pe contraatac, pe flancuri. Se pare că am reușit. A fost o partidă foarte importantă pentru ambele echipe, de șase puncte, dar nu decisivă. Mai sunt 13 etape, 39 de puncte puse în joc. Conturile nu sunt închise, nici pentru Farul, nici pentru Ceahlăul”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Am obținut o victorie de moral, care ne dă speranțe că nu vom pierde nici la Dinamo, duminică“, a spus, pentru „Cuget Liber“, și secundul Cristi Cămui. Foc lângă stadion Seara neagră a Ceahlăului a fost prevestită parcă de un incendiu în preajma stadionului, unde a ars, în timpul meciului, Biserica Lipovenească. De asemenea, în minutul 61, mijlocașul nemțean Mircea Oprea a fost trimis din meci la vestiare pentru a-și schimba tricoul, care avea alt număr decât cel de pe foaia de joc. Înjurături de la Pinalti Deschiderea scorului de către Farul i-a urcat tensiunea președintelui de onoare al Ceahlăului, Gheorghe Ștefan, care a coborât de la oficială și a venit aproape de teren. Pinalti a explodat în minutul 29, acuzând că arbitrul Martiș nu le-a acordat un 11 m gazdelor, la un henț al lui Todoran. La pauză, Ștefan i-a făcut cu ou și cu oțet pe arbitru, dar și pe oaspeți. „La vestiare, a fost pusă presiune, atât pe noi, cât și pe arbitri. Chiar primarul orașului, Gheorghe Ștefan, a venit și ne-a înjurat“, a spus Ion Marin. „E normal să fim supărați și să avem reproșuri la adresa arbitrilor, pentru că, în minutul 29, a fost o greșeală imensă. Este a nu știu câta oară când suntem dezavantajați. Nu meritam să pierdem acest meci”, a replicat antrenorul Ceahlăului, Viorel Hizo.