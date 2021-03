Victorie în derby-ul cu CSM Bucureşti! HC Dobrogea Sud a urcat pe locul doi în clasament

„Delfinii” au pornit furtunos şi s-au desprins pe tabelă, 11-4, ajungând la o performanţă de opt minute consecutive fără gol primit. „Tigrii” au avut o răbufnire de orgoliu, dar, până la pauză, s-au apropiat doar cinci goluri, 13-8.





Apărarea a fost cheia reușitei, iar plusul de inspirație pe linia de 9 metri a făcut diferența atunci când a fost nevoie. Komogorov, Chikovani și Ilie au punctat constant, în timp ce Iancu și apoi Vasile au închis poarta. A fost 17-10, în minutul 40, 20-13, în minutul 47, și 22-16, în minutul 55. Susanu și Andrei au adăugat și ei goluri importante, iar antrenorii Djordje Cirkovic și George Buricea le-au dat credit tinerilor Stănescu și Ștefan, care a reușit să înscrie, pe contraatac, ultimul gol al „delfinilor”, pentru 24-19.





„Am câștigat meciul cu apărarea și cu faza a doua, care a fost foarte bună. După 60 de zile în care am jucat doar un meci, a fost greu să intrăm ușor în formă și am avut probleme în atac. Trebuie să avem răbdare. Dar, mă bucur că 60 de minute am văzut la băieți dorință și voință. Pentru că asta depinde de noi”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Djordje Cirkovic.





„Mă bucur că am revenit cu o victorie. A fost o perioadă grea pentru mine, am avut coronavirus a doua oară… Nu mai trece odată virusul ăsta! Mă bucur că am putut să îmi ajut echipa și să câștigăm acest meci”, a adăugat portarul Ionuț Iancu.



HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic, George Buricea): Iancu, Vasile - Chikovani 4 goluri, Nikolic 3, Komogorov 3, Andrei 4 (4x7m), Ilie 4, Susanu 3, Rocha 2, Simovic, Ignat, Buricea, Stănescu, Ștefan 1.



În urma acestui rezultat, HC Dobrogea Sud a ajuns la un total de 45 de puncte, în timp ce CSM București a rămas cu 36 de puncte. Profitând şi de remiza înregistrată în partida Dinamo Bucureşti - Potaissa Turda, scor 27-27, Constanţa a urcat o poziție în clasament, pe locul doi. Dinamo (52 p) rămâne lider după 19 etape, în timp ce Turda (44 p) coboară pe locul trei.



Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: Minaur Baia Mare - Magnum Botoșani 25-23, CSU din Suceava - CSM Focșani 27-28, CSM Vaslui - CSM Făgăraș 30-29, Steaua Bucureşti - HC Buzău 28-27, Politehnica Timișoara - CSM Bacău 27-30.





Disputat la sala „Lascăr Pană” din Baia Mare, derby-ul ce a opus pe HC Dobrogea Sud şi CSM Bucureşti a fost controlat cu autoritate de echipa constănţeană, a cărei victorie nu a stat niciun moment sub semnul întrebării.