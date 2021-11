Victorie după prelungiri! Phoenix CSU Simona Halep, lecţie de ambiţie şi determinare

Sunt momente când totul e ostil, când totul pare pierdut, când pare a nu mai fi speranţe. În aceste momente este însă demonstrată tăria de caracter, iar Phoenix CSU Simona Halep a predat în meciul cu Sirius Târgu Mureş o lecţie de ambiţie şi determinare.Echipa feminină de baschet Phoenix CSU Simona Halep a reuşit o victorie dramatică, scor 62-58, în partida cu BC Sirius Târgu Mureş, disputată la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a şasea a Ligii Naţionale. A fost nevoie de o repriză de prelungiri pentru a fi desemnată învingătoarea, iar la final, constănţenii au reclamat maniera scandaloasă de arbitraj a brigăzii Ionuţ Barbu / Andrei Vizitiu / Laszlo Bojte şi atitudinea comisarului Stelian Bănică.Sosită pe litoral din postura de formaţie cu un parcurs peste aşteptări, cu trei victorii şi o singură înfrângere în actuala stagiune, BC Sirius Târgu Mureş şi-a adjudecat primele două sferturi, 13-11 şi 14-9, astfel că, la pauza principală, avea un avans de şapte „lungimi”. Cum sfertul trei a aparţinut tot oaspetelor, 10-8, se părea că jocurile au fost făcute.Constanţa a predat însă o veritabilă lecţie de ambiţie şi determinare. Jucătoarele antrenate de Miroslav Popov au făcut minuni în ultimul sfert, au recuperat punct după punct, până la 24-15, anulând avantajul mureşencelor, astfel că s-a intrat în prelungiri. Echipa de pe litoral era pe val şi nu a mai putut fi oprită, 10-6, o victorie după o evoluţie demnă de povestit nepoţilor.Cu 13 puncte şi patru pase decisive, islandeza Sara Run Hinriksdottir a fost principala marcatoare a Constanţei, iar sub panou s-a mai remarcat americanca Ciara Eleanor Rosten, cu opt recuperări.„Astăzi (n.r. - sâmbătă), am învăţat o lecţie pe care nu o vom uita prea curând, din contră, ne-o vom aduce aminte de fiecare dată cu bucurie: niciun meci nu este pierdut sau câştigat decât după ultimul fluier al arbitrului, indiferent dacă arbitrii şi comisarul te vor dezavantaja, indiferent dacă joci acasă sau în deplasare, indiferent dacă ai un buget mai mic, poţi să obţii rezultate surprinzătoare atunci când nu cedezi!Din fericire pentru noi, dorinţa, ambiţia jucătoarelor au făcut ca şansa să fie de partea noastră şi, după trei sferturi în care adversarele ne-au condus la toate capitolele, am reuşit să renaştem din propria cenuşă şi să ne găsim resursele pentru a întoarce o partidă care era ca şi pierdută.Cu speranţa că pe viitor nu vom mai avea parte de astfel de prestaţii din partea arbitrilor, care nu fac cinste fenomenului baschetbalistic, chiar dacă deznodământul a fost unul fericit, vom savura acum momentul şi vom căuta să profităm apoi de cele două săptămâni de pauză competiţională pentru a corecta capitolele la care încă mai întâmpinăm probleme”, au transmis reprezentanţii Phoenix CSU Simona Halep.XXXGraţie acestui succes, echipa constănţeană a urcat pe locul cinci în clasament, cu nouă puncte.Etapa viitoare (20 noiembrie), Phoenix CSU Simona Halep va juca, în deplasare, cu AC Triumf Botoşani.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep