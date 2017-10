CS Negrea Reșița - SN Constanța 1-3, în Liga I la fotbal feminin

Victorie, dar ce facem cu rezervele, profesore?

Echipa de fotbal feminin SN Constanța a obținut o victorie, scor 3-1 (2-1), în partida cu CS Negrea Reșița, disputată în deplasare, în cadrul etapei a 21-a a Ligii I. Alexandra Lupu a bifat „dubla”, golurile sale deschizând și închizând tabela (min. 10 și 75), între aceste reușite intercalându-se punctul Marilenei Năstase (min. 25). Antrenorul formației de pe litoral, Ion Zlate, a folosit următoarea formulă de echipă: Dana Roșoagă, Mariana Dumitrache, Niculina Radu, Florentina Focșa, Maria Ghinea, M. Năstase, Roxana Solcan, Luana Ilie, Elena Prisăcaru, A. Lupu, Lucica Filote. După pauză, au mai jucat Georgiana Pătulea și Andreea Crețulescu. „Am decis ca, pe acest final de campionat, să dau credit tinereții, astfel încât am deplasat la Reșița în special junioare, să se acomodeze cu atmosfera primei ligi. Am mizat pe dorința lor de afirmare și am câștigat. Fetele au trecut cu bine de problemele cauzate de o deplasare lungă și obositoare, s-au mobilizat și au dominat întâlnirea din primul până în ultimul minut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Zlate. Tehnicianul constănțean spune că acțiunile de selecție vor continua și în perioada următoare, fetele cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani fiind așteptate la stadionul SNC, zilnic, între orele 8.30-10.00 și 16.00-18.00. „Rezervele nu s-au ridicat la nivelul titularelor, mai avem nevoie de jucătoare, așa că lotul va suferi modificări. Valorile rămân, restul vor pleca și se vor concentra pe cursurile școlare. Cu răbdare, o să construim o echipă omogenă”, a explicat Zlate. Fotbalistele constănțene se pregătesc acum pentru meciul din ultima etapă, programat duminică, 7 iunie, de la ora 11.00, pe teren propriu, în compania celor de la Ga-laxy Ploiești.