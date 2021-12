Victorie cu bonus ofensiv! CS Cleopatra, opt eseuri marcate în partida cu CSM Bucureşti

Echipa CS Cleopatra Mamaia a câştigat fără probleme, scor 50-0, partida cu CSM Bucureşti, disputată în deplasare, în „Complexul Tei”, contând pentru etapa a cincea a Campionatului Naţional de rugby juniori U17, Grupa Sud.Constănţenii au dominat întâlnirea din primul până în ultimul minut, au marcat nu mai puţin de opt eseuri (cinci transformate) şi şi-au adjudecat inclusiv punctul bonus ofensiv. Printre jucătorii remarcaţi, s-au numărat fundaşul Adrian Lupu şi centrul Eduard Chifor.„Am făcut un joc bun, am câştigat lejer, după cum o arată şi scorul. Este adevărat că am întâlnit un adversar mai modest, care nu ne-a pus mari probleme, însă noi am tratat jocul cu maximă seriozitate, ne-am făcut treaba ca profesionişti, am respectat spiritul rugby-ului.Suntem pe drumul cel bun, aşteptăm returul cu mult optimist”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, Victor Bezuşcu.Într-o altă partidă a rundei, ACS Şoimii-CS Dinamo Bucureşti s-a impus, cu scorul de 50-5, în faţa celor de la Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”. Victoria Cumpăna a stat.În clasament, pe prima poziţie se află ACS Şoimii-CS Dinamo Bucureşti, cu 19 puncte, urmată, în ordine, de Victoria Cumpăna (15 p), CS Cleopatra (11 p), CT „Dinicu Golescu” (5 p) şi CSM Bucureşti (0 p). Ocupantele primelor trei locuri se vor califica în play-off.Etapa a şasea este programată abia la anul, când, pe 13 martie, CS Cleopatra stă, iar Victoria Cumpăna va juca, în deplasare, cu CT „Dinicu Golescu”. Cleopatra va reveni pe teren abia pe 20 martie, cu un meci la Bucureşti, în compania liderului ACS Şoimii-CS Dinamo.„Am încheiat jocurile oficiale pe acest an, însă pregătirea continuă. Până pe 24 decembrie, când se intră în vacanţă şi la şcoală, vom avea antrenamente în fiecare zi. Vor urma câteva zile liber, iar reunirea va fi pe 3 ianuarie.Până la reluarea campionatului, jucătorii vor urma antrenamente pe plaja din Mamaia, în care accentul va fi pus preponderent pe acumulările fizice. De asemenea, ne dorim să efectuăm şi un cantonament de o săptămână la Snagov”, a precizat preşedintele Victor Bezuşcu.XXXVictorie în deplasare şi pentru echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, în etapa a şaptea a Campionatului Naţional de rugby juniori U19. Formaţia constănţeană s-a impus, cu scorul de 52-0, în faţa celor de la CSS Unirea Iaşi, reuşind şapte eseuri (patru transformate) şi mai punând alte nouă puncte pe tabelă din două penalităţi şi o lovitură de picior căzută.Graţie victoriei de la Iaşi, LPS Constanţa a trecut pe primul loc în clasament, cu 25 de puncte, podiumul fiind completat de CSS Gura Humorului (23 p) şi ACSOV Pantelimon (20 p).Foto: Facebook / Romania Rugby Cleopatra