Victorie categorică obţinută de CS Cleopatra în derby-ul dobrogean

Campionatul Național de rugby juniori U16

Victorie categorică obținută de CS Cleopatra în derby-ul dobrogean

Echipa de rugby CS Cleopatra Mamaia s-a impus, pe terenul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul „Badea Cârțan“, cu scorul de 36-0 (14-0), în fața celor de la CSRTM Callatis Mangalia, în etapa a Vll-a a Campionatului Național de juniori U16, zona Muntenia. Pentru CS Cleopatra, au marcat: Traci (2 eseuri), Ionică (2 eseuri), Mihalachi și Pândichi (câte 1 eseu) și Urdea (trei transformări).Gazdele pregătite de Victor Bezușcu și Onal Agiacai au avut parte de un debut de meci mai dificil decât s-ar fi așteptat. Reduta mangaliotă a fost cu greu străpunsă de jucătorii Cleopatrei, la jumătatea primei reprize, la capătul unei faze colective. Două eseuri transformate de gazde în prima parte și scorul era 14-0.Actul secund a decurs mai bine pentru lidera clasamentului, care a mai reușit să culce balonul de patru ori în terenul advers, doar unul din cele patru eseuri fiind și transformat. Scor final, 36-0, iar în următoarea etapă, constănțenii se vor deplasa la București, pe terenul celor de la CNAV.„Este adevărat că am început meciul mai greu, dar ne-am redresat pe parcurs. Trebuie să ne pregătim de următoarele jocuri, cel din deplasare, cu CNAV, și cu Steaua, acasă. Am obținut și punctul bonus și rămânem pe primul loc în clasament, acolo unde ne este locul. Per total, sunt mulțumit de cum s-au mișcat băieții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.„A fost o partidă benefică, am reușit să ne impunem și lucrul acesta este cel mai important. Nu suntem complet mulțumiți, mereu va exista loc de mai bine. Suntem în grafic, rămânem pe prima poziție și vrem să câștigăm toate partidele până la final, pentru a avea un moral bun înaintea turneului final”, a declarat antrenorul Cleopatrei, Victor Bezușcu.