Victoria Cumpăna şi CSO Ovidiu vor ultimul trofeu al turneului naţional de mini-rugby

Victoria Cumpăna și CSO Ovidiu vor ultimul trofeu al turneului național de mini-rugby

Sâmbătă și duminică, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, se va încheia Circuitul Național de mini-rugby, la categoriile U10, U12 și U14. În prima zi, partidele se vor desfășura după prânz, iar duminică, meciurile vor avea loc de dimineață până la ora 13.00. Echipele constănțene de mini-rugby AS Victoria Cumpăna și CSO Ovidiu se vor lupta să câștige și ultimul trofeu la U10, respectiv U14, după ce, în etapele precedente, au fost de neînvins. Ambii antrenori ai echipelor de la malul mării vor să încheie cu succes întregul turneu, în care micii rugbiști au avut per-formanțe notabile și au evoluat de la etapă la etapă. La finala turneului, din Constanța, vor mai participa CS Mihail Ko-gălniceanu, ACR Marina Mangalia și AS Perla Murfatlar. Pentru câștigarea Trofeului București, s-au înscris 33 de echipe, reprezentând 22 de cluburi: RC Antonia Jr., CS Dinamo București, CS Aurora Băicoi, ACS Șoimii Bu-curești, CSS Bârlad, CS Rugby Săcele, CS Șoimii Câmpia Turzii, CSO Pantelimon, CSM Câmpia Turzii, CSM Olimpia București, AS Valahii Tărtășești, RC Brașov, ACS Flamingo, RC Grivița, PCE Ilfov, CSS Triumf, CSA Steaua, AS Victoria Cumpăna, CSO Ovidiu, AS Perla Murfatlar, CS Mihail Kogălniceanu și ACR Marina Mangalia.