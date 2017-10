Victoria cu Juventus ţine Săgeata înfiptă în promovare

Victoria cu Juventus ține Săgeata înfiptă în promovare

Vice-lidera seriei întâi a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari, susține meciul din penultima etapă a turului sâmbătă, în deplasare, de la ora 11, cu Juventus București. „Vrem să câștigăm ambele meciuri care au mai rămas de jucat în acest an. Sâmbătă, ne confruntăm cu un adversar avid de puncte, însă trebuie neapărat să batem, întrucât ne dorim să încheiem turul pe un loc promovabil. Dacă o învingem pe Juventus, nu vom scăpa unul dintre primele două locuri ale clasamentului. Ne avantajează orice rezultat în meciul Ceahlăul - Concordia Chiajna, însă cu condiția să luăm trei puncte la București”, a declarat, ieri, antrenorul principal al Săgeții, Aurel Șunda. Echipa năvodăreană îl are suspendat pe stoperul Florin Popa, care a fost eliminat la Piatra Neamț și care nu va juca nici în ultima etapă. Șunda e bucuros însă că absența fundașului nu s-a simțit, „cei care au intrat de pe banca de rezerve arătând că își merită locul în echipă”. „Dacă ne uităm pe clasament, Săgeata are prima șansă la victorie sâmbătă. Individual, suntem peste Juventus ca valoare. Partida nu va fi însă ușoară, dar vom face tot posibilul să câștigăm. Nu ne interesează ce fac contra-candidatele noastre, important este să câștigăm noi fiecare joc”, a spus și mijlocașul Valentin Apostol.