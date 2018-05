Victoria costumelor Armani. Fotbalul românesc nu le mai scapă din gheare…

Fotbalul românesc este încătușat. Este prins ca-ntr-o menghină, controlat de politic și (se spune) servicii, care au văzut în el „cocoșelul de aur”.Fotbalul nu mai aparține fotbalului. Este dominat de personaje care n-au dat cu piciorul în minge, n-au transpirat în iarbă, n-am auzit să aibă nici performanțe manageriale anterioare. Alături de acestea, glorii apuse și care îmbătrânesc urât, care, dintr-un motiv sau altul (de genul plătitului polițelor sau frustrării) au ales să treacă de cealaltă parte a baricadei.Recunosc că nu am avut deloc mari așteptări de la alegerile de astăzi, de la FRF. Burleanu nu avea decât un singur contracandidat real, pe Ionuț Lupescu, dar „Kaiserul” ori n-a știut cum să-și coordoneze campania, ori a fost prost sfătuit, ori nu are pur și simplu „priză” la votanți. Pentru că aici este cheia: degeaba vii cu declarații la TV, te pozezi cu unul sau altul, dar nu reușești să-i convingi pe „ajefiști”, pe cei de la Divizia C, de la Divizia B, „grosul” care votează și care face diferența. Băieții frezați și la costume Armani se pricep de minune la acest lucru și de aceea nu-i mai văd scăpare fotbalului. Nu mai iese din aceste gheare…Pe de altă parte, nu aveam așteptări de la niciun candidat. România este praf la capitolul infrastructură, nu avem stadioane, terenuri de antrenament, cluburile provinciale de tradiție au dispărut sau se scaldă-n sărăcie lucie, turneele de copii și juniori sunt parodii, antrenorii - nemotivați sau chiar plafonați.Nu construim nimic, nu turnăm nicio fundație, dar avem așteptări. Nimeni nu preia modelul Hagi și sunt convins că mulți abia așteaptă ca fostul căpitan al naționalei să se scârbească și să pună într-o zi lacătul. Suntem experți în a distruge…Ori cu Burleanu, ori cu altcineva, n-are sens să visăm la Mondiale. Noi avem treabă cu Divizia C, cu Divizia B, cu vrăjelile noastre.Mult succes!