Victoria Azarenka nu va mai juca în acest sezon

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Victoria Azarenka (Belarus), locul 25 WTA, a anunțat, duminică, că nu va mai juca în acest sezon pentru a se reface complet după accidentarea de la genunchiul drept, informează L'Equipe."Acest an a fost foarte greu pentru mine. Am muncit în fiecare zi pentru a-mi reveni, dar nu mă simt la capacitate maximă. Am decis să nu mai joc în acest an, deoarece vreau să revin în forță în sezonul viitor", a scris Azarenka pe pagina sa de Facebook.