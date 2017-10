Victor Piţurcă rămâne selecţionerul României

Victor Pițurcă rămâne selecționerul României

După câteva întâlniri atât cu președintele Federației Române de Fotbal, cât și cu reprezentanții echipei Al-Ittihad, Victor Pițurcă a declarat, ieri, că va rămâne în continuare selecționerul echipei naționale. „Nu discutasem nimic înainte de meciul cu Grecia. Marți am avut o întâlnire de două ore cu reprezentanții lui Al-Ittihad, a rămas că le ofer un răspuns. Aseară am luat decizia ca toată tranzacția să se oprească. Vreau să le mulțumesc celor de la Al-Ittihad că m-au dorit foarte mult, din păcate nu s-a realizat. Nu tot timpul ceea ce ne dorim se și întâmplă. Când am plecat de acasă, oficialii lui Al-Ittihad mi-au telefonat și mi-au spus că îmi plătesc și clauza, dar deja refuzasem. Dacă aș fi pierdut în Grecia, mi-aș fi dorit mai mult să rămân. Până după meciurile cu Ungaria și Finlanda nu mai discut despre nicio ofertă. Nu mi-am dorit neapărat să plec de la federație. În momentul în care vine o ofertă pe care nu o poți refuza, ești obligat să îi dai curs. Dacă Al-Ittihad ar fi acceptat condițiile mele financiare, sigur aș fi plecat. Vine un moment în care trebuie să faci și acest pas. Antrenez de mult naționala, am reușit performanțe din punctul meu de vedere, dar munca mea la echipa națională nu a fost întotdeauna respectată”, a declarat Victor Pițurcă, citat de frf.ro.