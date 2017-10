Victor Piţurcă, foarte supărat de înfrângerea de la Sofia

Victor Pițurcă, foarte supărat de înfrângerea de la Sofia

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, după meci, că este supărat din cauza rezultatului, dar că adversarii au meritat victoria. „A câștigat Bulgaria și o felicit pentru joc și pentru victoria obținută. Se pare că noi nu am trecut peste momentul euforic de după calificare. Am intrat în teren deconectați, am primit un gol foarte repede și am ratat câteva ocazii importante de a marca. Dacă la acest nivel nu reușim să înscriem și să câștigăm, nu este bine deloc, și pentru asta sunt foarte supărat. Nu am avut motivație, iar Bulgaria și-a dorit mai mult victoria“, a declarat tehnicianul român, care a refuzat apoi să comenteze incidentele dintre suporterii români și cei bulgari, afirmând doar că „era normal ca bulgarii să ne facă țigani“.